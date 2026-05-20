Skolēna pirmā alga: viena atzīme EDS var mainīt summu kontā par vairāk nekā 100 eiro
Šovasar tūkstošiem Latvijas skolēnu iegūs pirmo darba pieredzi un saņems pirmo algu. Lai gan šī nauda nereti tiek iztērēta kārotu lietu iegādei, bankas Citadele klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgale uzsver – pirmā alga var likt jauniešiem apzināties lietu patieso vērtību. Kas jāzina, pirmo reizi saskaroties ar nodokļiem, un kā panākt, lai pirmā alga neizkūst algas dienā?
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, šogad skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam pieteikušies 938 darba devēji, dodot iespēju gūt pirmo darba pieredzi vairāk nekā 15 600 skolēniem visā Latvijā. Jauniešiem visbiežāk tiek piedāvātas palīgstrādnieka, pārdevēja palīga, viesmīļa vai virtuves darbinieka vakances. Par pilnu nostrādātu mēnesi skolēns saņems minimālo algu – 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tomēr tas, cik liela summa reāli nonāks jaunieša bankas kontā – 520,08 vai 660,33 eiro –, ir tieši atkarīgs veiktajām atzīmēm Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
Darba nodokļu ābece
No 780 eiro bruto algas maksimālā neto alga 660,33 eiro apmērā sanāks tikai tad, ja jaunietis savā algas nodokļa grāmatiņā EDS sistēmā būs atzīmējis vasaras darba devēju. Tādā gadījumā algai tiek piemērots neapliekamais minimums.
Ja algas nodokļa grāmatiņā darba devējs nav atzīmēts, neapliekamo minimumu mēneša laikā nepiemēro. No algas uzreiz tiek ieturēti pilni nodokļi (10,5 % VSAOI un 25,5 % IIN), un skolēns uz rokas saņem tikai 520,08 eiro. Pārmaksāto nodokļu daļu varēs atgūt tikai nākamajā gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Jāņem vērā, ka nodokļu likmes un izmaksas var mainīties arī atkarībā no darba devēja nodokļu maksāšanas režīma, piemēram, strādājot sezonas lauku darbos. Vairāk informācijas NVA mājalsapā.
“Pirmās darba attiecības ļauj gūt ne tikai darba pieredzi, bet arī priekšstatu, kā darbojas valsts nodokļu sistēma. Svarīgi paskaidrot jaunietim, ka jau no pirmās vasaras algas tiek veiktas sociālās iemaksas. Tas nozīmē, ka 15–17 gadu vecumā jau tiek sperts pirmais solis uz finansiāli neatkarīga un atbildīga pieaugušā dzīvi, sākot veidot sociālo drošības spilvenu 1. un 2. pensijas līmenī, kā arī izvēlēties savam vecumam atbilstošāko pensiju 2. līmeņa uzkrājuma plānu. Ja jaunietis nav izvēlējies pensijas 2. līmeņa pārvaldītāju, tas tiek piešķirts automātiski,” skaidro bankas Citadele klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgale un piebilst, ka to jebkurā brīdī var bez maksas pārbaudīt un nomainīt valsts pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv
Ar vienu algu kārotajam var nepietikt
Vai vasaras darbā nopelnītā pirmā alga spēj mainīt jaunieša attieksmi pret naudas vērtību? Ne vienmēr. Tomēr tiem, kuri godprātīgi strādā, kamēr vienaudži atpūšas, šī pieredze liek apzināties, ka nauda nav pašsaprotams resurss vecāku makā.
“Finanšu pratības pamatus vislabāk apgūt praksē. Ja jaunietis ir noskatījis jaunu apģērbu vai apavus, var parēķināt, cik darba stundas ir jānostrādā, lai tos nopelnītu. Ja mērķis ir kāds lielāks pirkums, piemēram, dators vai telefons, tam jau būs jāatdod visa mēneša alga un ar to pat var nepietikt. Šī pieredze nojauc ilūzijas un liek uzdot jautājumu, vai kārotā lieta ir tikpat vērtīga, cik ieguldītā darba stundas,” saka Ginta Zemgale.
Trīs ieteikumi, lai pirmā alga neizkustu algas dienā
Ja jaunietim nav konkrēta mērķa, kam tiks tērēta nopelnītā nauda, vērts izmantot starptautisko 50/30/20 finanšu formulu, kas palīdz sabalansēt krāšanu ar tūlītēju gandarījumu.
• 50 % lielākam mērķim. Pusi nopelnītās summas mudiniet novirzīt uzkrājumu kontā lietām vai aktivitātēm, kam nepietiek ar ikmēneša kabatas naudu, piemēram, jaunam datoram, autovadītāja tiesību kārtošanai vai ceļojumam. (Pieaugušo pasaulē 50 % tiek novirzīti pamatvajadzībām).
• 30 % vēlmēm. Šī nauda jaunietim jāļauj tērēt pilnīgi patstāvīgi un bez vecāku kontroles – tā ir viņa nopelnītā brīvība un arī tiesības pieļaut pirmās finanšu kļūdas. Apģērbam, koncertu biļetēm vai kafejnīcām ar draugiem.
• 20 % uzkrājumiem. Māciet regulāri novirzīt naudu atsevišķā kontā, piemēram, krājkontā ar procentu likmi. Tas ļaus jaunietim praktiski un uzskatāmi redzēt, kā strādā saliktie procenti un kā nauda bankas kontā spēj pati pelnīt naudu.