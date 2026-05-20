Putins un Sji slavē abu valstu attiecības kā nepieredzēti ciešas
Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins trešdien sarunās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu uzslavēja Ķīnas un Krievijas "nelokāmās" saites.
Uzsākot sarunas Pekinas Lielajā Tautas namā, Putins un Sji slavēja savu valstu īpašās saites, pagarinot "draudzīgas sadarbības" līgumu.
Pekina un Maskava ir "nepārtraukti padziļinājušas mūsu politisko savstarpējo uzticēšanos un stratēģisko koordināciju ar izturību, kas joprojām ir nelokāma", Sji teica Krievijas līderim.
Tikmēr Putins sacīja Sji, ka attiecības ir sasniegušas "nepieredzēti augstu līmeni", neraugoties uz "nelabvēlīgiem ārējiem faktoriem".
Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegācija, kuras sastāvā ir arī centrālās bankas priekšsēdētāja Elvīra Nabiuļina un lielāko enerģētikas uzņēmumu "Gazprom" un "Rosņeftj" vadītāji.
Rietumu sankciju dēļ Krievija kļuvusi lielā mērā atkarīga no tirdzniecības ar Ķīnu.
Putins apmeklē Ķīnu dažas dienas pēc ASV prezidenta Donalda Trampa vizītes Pekinā. Lai gan paredzams, ka Sji informēs Putinu par sarunām ar Trampu, Kremļa amatpersonas uzsver, ka Krievijas diktatora vizīte tikusi plānota iepriekš un nav tieši saistīta ar ASV prezidenta viesošanos.
Kremlis norāda, ka līderi parakstīs kopīgu deklarāciju un vairākus divpusējus līgumus.
Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs informējis, ka kopumā tiks parakstīti aptuveni 40 dokumenti, kas attiecas uz tirdzniecību, rūpniecību, transportu un celtniecību.