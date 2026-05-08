Uzmanīgi! Kombinācijā ar alkoholu šie "dabīgie" uztura bagātinātāji pārvēršas par indi
Daudzi uzskata, ka vārds "dabīgs" automātiski nozīmē drošu, arī vienlaikus lietojot uztura bagātinātājus un alkoholu. Tomēr tas ir izplatīts malds, kas var novest pie nepatīkamām un pat bīstamām blakusparādībām – sākot no reiboņa līdz smagiem aknu bojājumiem.
Dažkārt cilvēks lieto uztura bagātinātāju un pēc tam patērē alkoholu, taču maz cilvēku zina, ka asinszāles, melatonīns vai baldriāns — visi šie preparāti ir pieejami aptiekās bez receptes — kombinācijā ar lielu alkohola daudzumu var izveidot bīstamu kokteili.
Tas ir nopietns jautājums, jo atšķirībā no recepšu medikamentiem nav pietiekami daudz zinātnisku pētījumu par uztura bagātinātāju un alkohola mijiedarbību.
Miegainība un reiboņi – visbiežāk sastopamās briesmas
Visbiežākā bīstamība, ko izraisa alkohola un uztura bagātinātāju kombinācija, ir pārmērīga miegainība. Īpaši jābūt uzmanīgiem, ja alkohols tiek kombinēts ar jebkuru bezreceptes uztura bagātinātāju, kas izraisa miegainību. Šādā gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst sēsties pie stūres, vadīt mehānismus vai nodarboties ar jebkuru darbību, kas prasa koncentrēšanos.
Daudzi zināmi augu preparāti, lietojot kopā ar alkoholu, var izraisīt spēcīgu miegainību, vājumu un reiboņus. Vispazīstamākie no tiem:
- 5 HTP (5-hidroksitriptofāns)
- Kalifornijas magone
- Kumelītes un māteres
- Ehinācijas un kaķa nags
- Lavanda un melatonīns
- Asinszāles un baldriāns
Tomēr vienā no pētījumiem tika atklāts interesants izņēmums: žeņšeņs (Panax ginseng) pretēji var samazināt alkohola koncentrāciju asinīs.
Slēptās briesmas – aknu bojājumi
Ir zināms, ka alkohola pārmērīga lietošana izraisa aknu slimības, piemēram, alkohola hepatītu vai cirozi. Tomēr tā postošais efekts var būt vairākkārt pastiprināts, ja vienlaikus tiek lietoti uztura bagātinātāji, kas rada slodzi aknām.
Pat daži vitamīni, piemēram, taukos šķīstošie vitamīni A un D, lielās devās var būt toksiski. Uz aknu problēmām norāda nelabums, apetītes zudums, sāpes vēderā, nieze, pastāvīga noguruma sajūta, viegli parādās zilumi, tumša urīns, izkārnījumi mālu krāsā, kā arī ādas un acu baltumu dzeltenums. Ja parādās šādi simptomi, nekavējoties jākonsultējas ar ārstu, raksta "drugs.com".
Augi un vitamīni, kas var izraisīt vai pasliktināt aknu slimības, ir, piemēram:
- Ķekarainā sudrabsvece, kava un baldriāns
- Sarkanie fermentētie rīsi
- A un D vitamīns
Turklāt alkohols kavē svarīgu vitamīnu un minerālvielu, piemēram, vitamīnu B1 un B12, folskābes (vitamīns B9) un cinka, uzsūkšanos organismā.
Citas specifiskas briesmas
Nikotīnu un alkoholu nav ieteicams lietot kopā, jo alkohols pastiprina nepatīkamās blakusparādības, ko izraisa nikotīns, piemēram, nelabumu, ādas apsārtumu un kuņģa kairinājumu.
Pirms kopīgas uztura bagātinātāju un alkohola lietošanas vienmēr jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu. Vislielākajam riskam alkohola lietošanas laikā ir pakļauti gados vecāki cilvēki, jo viņu organisms šķeļ alkoholu lēnāk; sievietes, jo viņu organismā ir mazāk ūdens un alkohols uz viņām iedarbojas stiprāk; kā arī tie, kas lieto vairākus medikamentus vienlaicīgi. Nekad nepārtrauciet ārstējošā ārsta nozīmēto zāļu lietošanu bez konsultēšanās ar speciālistu.