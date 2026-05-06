Vēža paciente Evija panāk izmaiņas: līdz 1. jūlijam var atkārtoti prasīt kompensāciju par nepareizu ārstēšanu
Līdz šā gada 1. jūlijam pacienti, kuriem Ārstniecības riska fonds iepriekš atteicis izmaksāt kompensāciju par ārstniecības kļūdām noilguma dēļ, ir tiesīgi vērsties Veselības inspekcijā atkārtoti.
Šādu īstermiņa risinājumu paredz nesen pieņemtie grozījumi Pacientu tiesību likumā, reaģējot uz pacientes Evijas Račas gadījumu, kurai četrus gadus Latvijā ārstēja nepareizo vēža formu.
Paciente vērsās Veselības inspekcijā, pieprasot kompensāciju par nepareizu ārstēšanu un tās radītajām sekām, taču saņēma iestādes atteikumu, pamatojoties uz Pacientu tiesību likumā noteiktā trīs gadu noilguma termiņa iestāšanos.
Latvijā sūdzība bija jāiesniedz divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas, un ne vēlāk kā trīs gadu laikā no nodarīšanas dienas. Pateicoties Evijas neatlaidībai, līdz šī gada 1. jūlijam iesniegumu var iesniegt atkārtoti.
Tiesībsardze Karina Palkova grozījumus, kas ļauj Veselības inspekcijā vērsties atkārtoti, nodēvēja par labu pagaidu risinājumu un aicināja ikvienu izmantot šīs tiesības.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš rakstīja, ka Evija Rača pēdējo četru gadu laikā izgājusi cauri ellei. Četrus gadus viņai Latvijā tika ārstēta anaplastiskā lielo šūnu limfoma (Ne-Hodžkina), lai arī īstenībā sievietei bija cits vēža paveids - Hodžkina limfoma.
Nepareizās diagnozes dēļ Evijai tika veikta ārstēšana, kas izraisījusi smagas veselības blaknes. Turklāt ilgstošā nepareizas ārstēšanas rezultātā Evija zaudēja darba spējas, ieguva II grupas invaliditāti, kā arī depresiju, trauksmes, Kušinga sindromu, limfodenopātiju, menopauzi, neiropātiju, nerunājot jau par visām citām sāpēm.