Plāno apmaksāt farmaceita pakalpojuma maksu daļai lētāko recepšu zāļu
No valsts budžeta plānots pilnībā nodrošināt maksu par farmaceita pakalpojumu iedzīvotājiem, kuri iegādājas daļu recepšu zāļu ar iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro, kā arī cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, iegādājoties jebkuras recepšu zāles, liecina Veselības ministrijas (VM) sagatavotais noteikumu projekts.
Grozījumi paredz, ka maksa par farmaceita pakalpojumu pilnībā no valsts budžeta tiks segta, iegādājoties nekompensējamās recepšu zāles, kuru iepakojuma aptiekas cena ir līdz 10 eiro, kā arī 75% apmērā kompensējamās recepšu zāles ar šādu cenu.
Noteikumu projektā paredzēts, ka cena līdz 10 eiro nozīmē 10 eiro ieskaitot. Tāpat atvieglojums attieksies uz grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību perioda dienai, iegādājoties attiecīgajām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu M saraksta zāles ar 25% kompensāciju un iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro.
Savukārt cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti no valsts budžeta pilnībā paredzēts segt maksu par farmaceita pakalpojumu, iegādājoties jebkuras recepšu zāles.
Lai aptiekās varētu piemērot jaunos atvieglojumus, nepieciešami e-veselības sistēmas pielāgojumi. Farmaceita pakalpojuma maksas atvieglojumus recepšu zālēm ar aptiekas cenu līdz 10 eiro plānots ieviest no šā gada 1. jūlija. Savukārt farmaceita pakalpojuma maksas pilna apmēra nodrošināšana cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, iegādājoties recepšu zāles, tai skaitā valsts kompensējamās zāles, plānota no 1. septembra.
Patlaban maksu par farmaceita pakalpojumu 0,75 eiro apmērā sedz zāļu pircējs, bet atlikušo summu aptiekai sedz Nacionālais veselības dienests (NVD) no valsts budžeta. Pilsētās valsts sedz 75 centus, bet mazāk apdzīvotās vietās - 1,75 eiro.
VM skaidro, ka izmaiņu mērķis ir veicināt recepšu zāļu pieejamību un samazināt iedzīvotāju personīgos tēriņus par zālēm, īpaši topošajām un jaunajām māmiņām, kā arī sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām.
Vienlaikus VM plāno saglabāt pacienta maksājamo farmaceita pakalpojuma daļu 75 centu apmērā pacientiem, kuri iegādājas zāles, kas no valsts budžeta tiek kompensētas 100% apmērā. Ministrija norāda, ka tas nepieciešams pacientu līdzestības un atbildīgas rīcības sekmēšanai.
Noteikumu projekts arī paredz, ka no 1. septembra Ukrainas iedzīvotājiem vairs netiks pilnībā segta maksa par farmaceita pakalpojumu recepšu zālēm. Turpmāk viņiem būs jāmaksā pacienta apmaksājamā daļa 75 centu apmērā tāpat kā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Atlikušo farmaceita pakalpojuma maksas daļu turpinās apmaksāt NVD.
Uz Ukrainas iedzīvotājiem attieksies tie paši farmaceita pakalpojuma maksas atvieglojumi, kādi būs spēkā pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. VM skaidro, ka Ukrainas iedzīvotāju situācija Latvijā ir stabilizējusies un nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu pieeju valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
Kara sākumā, personu masveida pieplūduma situācijā, Ukrainas iedzīvotāji tika atbrīvoti no pacienta līdzmaksājuma, lai atvieglotu viņu piekļuvi veselības aprūpei. VM uzsver, ka Ukrainas iedzīvotāji arī turpmāk saglabās tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā kārtībā un apjomā kā Latvijā apdrošinātās personas.
Noteikumu projektā paredzēto pasākumu ieviešanai 2026. gadā nepieciešami 3 821 312 eiro, bet 2027. gadā un turpmāk ik gadu - 7 793 747 eiro. No tiem lielākā daļa paredzēta farmaceita pakalpojuma maksas segšanai par recepšu zālēm ar iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro.
No šīs summas šogad 3 670 193 eiro, bet 2027. gadā un turpmāk ik gadu - 7 340 387 eiro - paredzēti farmaceita pakalpojuma maksas pilnīgai segšanai pacientiem, kuri iegādājas nekompensējamās recepšu zāles ar iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro, kā arī pacientiem, kuri iegādājas 75% apmērā kompensējamās zāles ar iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro.
Šajā summā iekļauta arī maksas segšana grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību perioda dienai, iegādājoties attiecīgajām diagnozēm paredzētās kompensējamo zāļu M saraksta zāles ar 25% kompensāciju un iepakojuma aptiekas cenu līdz 10 eiro.
Savukārt farmaceita pakalpojuma maksas pilnīgai segšanai personām ar pirmās grupas invaliditāti, iegādājoties recepšu zāles, tai skaitā valsts kompensējamās zāles, 2026. gadā nepieciešami 151 119 eiro, bet 2027. gadā un turpmāk ik gadu - 453 360 eiro.
Vienlaikus grozījumi paredz mazināt administratīvo slogu zāļu ražotājiem. Turpmāk informācija par zāļu ražotāja attiecīgo zāļu realizācijas cenu Latvijā būs jāsniedz vienu reizi gadā, nevis divas reizes gadā. Šis nosacījums nemainīs pienākumu cenu deklarēt arī tad, ja ražotāja cena mainās. VM aprēķinājusi, ka administratīvās izmaksas zāļu ražotājiem un izplatītājiem šī grozījuma dēļ samazināsies par 7956,96 eiro gadā.
Tāpat projektā paredzēts precizēt termiņus, kādos zāļu ražotājam jāpaziņo par zāļu cenu izmaiņām. Turpmāk par cenu izmaiņām Zāļu valsts aģentūra būs jāinformē piecas darba dienas pirms jaunās cenas piemērošanas, nevis septiņas dienas iepriekš. Atsevišķos gadījumos 15 dienu termiņu paredzēts aizstāt ar 10 darba dienām.
Kā vēstīts, no 2025. gada 1. janvāra Latvijā stājās spēkā jauns zāļu cenu veidošanas modelis, kas noteica fiksētus lieltirgotavu un aptieku uzcenojumus un ieviesa maksu par farmaceita pakalpojumu, pirmreizēji atprečojot recepti un izsniedzot zāles.