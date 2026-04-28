Delikāta pavasara problēma - urīnceļu iekaisums
Pavasaris ir mānīgs – pa dienu +15 0C, bet vakarā mēdz uzpūst tik ass vējš, ka burtiski izpūš cauri. Tikko biju sākusi izbaudīt vieglāku apģērbu, kad klāt bija vecais draugs urīnceļu iekaisums. Tas krietni pabojāja manu pavasara noskaņojumu, jo tā tiešām ir ļoti traucējoša delikāta problēma, kas ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti.
Kad kārtējo reizi sajutu velkošo sajūtu un dedzināšanu vēdera lejasdaļā, sapratu, ka pavasara vējš mani šogad atkal ir uzvarējis. Zvanīju savai ginekoloģei un atklāti izstāstīju situāciju: ik pēc piecām minūtēm jāskrien uz tualeti, urinējot ir dedzinošas un velkošas sāpes, īpaši urinēšanas beigās.
Es labi zinu: ja šo infekciju laikus neapstādina, sekas var būt nopietnas. Tāpēc jautāju ārstei, kā apturēt iekaisumu? Kā rīkoties, lai iekaisums neaizietu līdz nierēm un man nebūtu jāsāk dzert antibiotikas? Ginekoloģi manas sūdzības neizbrīnīja. Izrādās, ne man vienai šādas problēmas – pavasaris ir urīnceļu iekaisumu pīķa laiks. Jo pirmajās siltajās un saulainajās dienās mums gribas atbrīvoties no šallēm, cepurēm un biezajiem mēteļiem, taču organisms pēc ziemas vēl nav paspējis aklimatizēties. Pārejai uz plānāku apģērbu jābūt pakāpeniskai, bet pārāk strauja apģērba maiņa ir īsākais ceļš ne tikai uz saaukstēšanos, bet arī urīnceļu problēmām.
Ārste paskaidroja, ka visbiežāk šādos gadījumos mēs saskaramies ar akūtu cistītu jeb urīnpūšļa iekaisumu. Sievietes tas skar daudz biežāk nekā vīriešus, un iemesls tam ir tīri fizioloģisks – sievietes urīnceļi ir īsāki, un tas baktērijām krietni atvieglo ceļu uz mērķi. Tomēr dakteres mierīgais tonis man lika uzelpot: ja ārstēšanu sāk operatīvi, infekcija parasti atkāpjas ātri un bez komplikācijām.
Ginekoloģe uzsvēra, ka cīņā ar iekaisumu labākais sabiedrotais ir daudz šķidruma, vēlams – silta. Šī vienkāršā metode palīdz mehāniski izskalot urīnpūsli un urīnceļus, burtiski izvadot ārā baktērijas, kas izraisījušas iekaisumu. Ārste ieteica augu tējas, kam piemīt dabiska pretiekaisuma un urīndzenoša iedarbība: miltenes lapas, brūklenes lapas, bērza lapas un pumpuri, Islandes ķērpis, kumelīte, tīruma kosa. Tāpat speciāliste kārtējo reizi atgādināja par dzērveņu efektu. Papildus tējām un dzērvenēm viņa man ieteica lietot arī labās baktērijas. Sākumā tas šķita negaidīti, taču ginekoloģe izskaidroja loģisko saikni: labās baktērijas neļauj patogēnajiem mikroorganismiem kolonizēt maksts gļotādu, no kuras tie pavisam viegli mēdz pārcelties uz urīnceļiem.
Mikroorganismi mīt daudzās mūsu ķermeņa vietās, un urīnceļi nav izņēmums. Tiem ir izšķiroša loma veselības uzturēšanā. Pēdējos gados labajām baktērijām kā dabiskai alternatīvai tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība, un jaunākie pētījumi apstiprina: noteiktas baktēriju sugas un celmi, kas raksturīgi veselam uroģenitālajam traktam, darbojas kā dzīvs aizsargvairogs pret infekcijām.1
Ginekoloģe man palīdzēja izprast arī procesa otru pusi – kurš tad īsti ir vainīgs pie šīm neciešamajām sāpēm. Izrādās, ka visbiežāk urīnceļu iekaisumu izraisa baktērija, kas mīt zarnu traktā – Escherichia coli (E. coli), un tai mēdz pievienoties arī citas enterobaktērijas vai stafilokoki (Staphylococcus saprophyticus). Bet, piemēram, Lactobacillus sugu mikroorganismu populācijām ir spēcīga kavējoša iedarbība uz E. coli, kas nozīmē, ka tās var kavēt uropatogēno baktēriju pielipšanu pie urīnpūšļa sieniņas, tālāku augšanu un kolonizāciju.
Ārste man ieteica konkrētu produktu – zinātniski pierādītu kompleksu kapsulās LYLBIOTIC intim, kuru kā pirmo efektīvo līdzekli sievietes intīmajai veselībai rekomendē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija. Viņa norādīja, ka šo labo baktēriju efektivitāte nav tikai pieņēmums – sastāva klīnisko efektivitāti ir apstiprinājuši 4 randomizēti pētījumi. Galvenais ieguvums? Pierādīti rezultāti jau pēc 7 dienu lietošanas.2
Turklāt tām ir pierādīta nozīmīga loma ne tikai urīnceļu infekciju terapijā, bet arī bakteriālās vaginozes un vulvovaginālās kandidozes jeb piena sēnītes gadījumā. LYLBIOTIC intim sastāvā esošās baktērijas ražo pienskābi, kas ir atbildīga par to, lai maksts vide būtu skāba. Lielākā daļa kaitīgo baktēriju, tostarp E. coli, dod priekšroku neitrālai videi. Kad pienskābe pazemina pH līmeni zem 4,5, patogēnu vairošanās tiek fiziski paralizēta. Tas ir pirmais aizsardzības līmenis, kas neļauj baktērijām pārcelties uz urīnceļiem.
Ginekoloģe atklāja, ka daudzām viņas pacientēm patīk, ka LYLBIOTIC intim kapsulas uzņemamas pa muti un ir ļoti ērtas lietošanā. Tās nav jāuzglabā ledusskapī un ir ērti paņemt līdzi somiņā. Turklāt dienas deva ir tikai viena kapsula, kas satur 12 miljardus unikālas Lactobacillus acidophilus La-14® un Lacticaseibacillus rhamnosus HN001™ baktērijas – tieši šo baktēriju celmu kombinācija ir pierādīta kā nozīmīga urīnceļu infekciju terapijā.
Atzīšos, sākotnēji man radās neizpratne, kā gan kapsula, ko uzņemu pa muti, var palīdzēt urīnceļiem un maksts veselībai? Ginekoloģe pasmaidīja un paskaidroja, ka noslēpums rodams tehnoloģijā: LYLBIOTIC intim sastāvā esošās baktērijas ir aizsargātas ar patentētu augu izcelsmes kapsulas apvalku DRcaps®, kas nodrošina baktēriju efektīvu nokļūšanu zarnu traktā. Tālāk notiek pavisam dabisks, sievietes anatomijai raksturīgs process – baktērijas virzās uz zarnu trakta izeju un no turienes migrē uz maksti. Tieši tur tās sāk veidot kolonijas, radot dabisku aizsargslāni, kas neļauj infekcijām izplatīties tālāk uz urīnceļiem. Izrādās, šis labo baktēriju ceļojums ir visefektīvākais veids, kā ilgtermiņā uzturēt intīmo veselību un neļaut pavasara viltīgajām vēsmām mūs pārsteigt nesagatavotas.
Sarunas noslēgumā ārste uzsvēra, ka nav jāgaida brīdis, kad sāpes jau klauvē pie durvīm. Viņa iesaka uztura bagātinātāju, probiotikas LYLBIOTIC intim – lietot profilaktiski ikvienai sievietei, kuras vājā vieta ir bieži urīnceļu iekaisumi. Jo pētījumi viennozīmīgi apstiprina, ka šāda labo baktēriju iejaukšanās var būt viena no daudzsološākajām un iedarbīgākajām alternatīvām ne tikai infekciju ārstēšanā, bet, kas vēl svarīgāk, – to profilaksē.
Būsim veselas, sargāsim sevi un ļausim pavasarim mūs iedvesmot, nevis pārsteigt nesagatavotas! Jo tikai tad, kad jūtamies labi savā ķermenī, mēs pa īstam spējam sajust pavasara plaukumu.
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1 Schwenger EM, Tejani AM, Loewen PS. Probiotics for preventing urinary tract infections in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Dec 23;2015
2 De Alberti, D., Russo, R., Terruzzi, F. et al. Arch Gynecol Obstet 292, 861–867 (2015)