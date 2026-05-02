Šis ēdiens samazina holesterīna līmeni tikai dažu dienu laikā
Augsts holesterīna līmenis ir viens no svarīgākajiem sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem, tāpēc daudzi cilvēki meklē veidus, kā to samazināt dabiski.
Viens no vienkāršākajiem un pieejamākajiem variantiem ir auzu pārslas. Nesens neliels pētījums parādīja, ka auzu lietošana var palīdzēt ievērojami samazināt LPNP jeb "sliktā" holesterīna līmeni.
Pētījumā, kas publicēts žurnālā "Nature Communications", piedalījās 66 cilvēki, kuriem bija metaboliskais sindroms – stāvoklis, kas palielina 2. tipa diabēta un sirds slimību risku.
Metaboliskais sindroms ietver, starp citu, lieko svaru, hipertensiju, lipīdu vielmaiņas traucējumus un paaugstinātu cukura līmeni asinīs. Kopumā šie faktori ir bīstamāki nekā atsevišķi.
Dalībnieki tika sadalīti divās grupās:
- Īstermiņa iejaukšanās: 32 cilvēki, kuri divu dienu laikā trīs reizes lietoja auzu ēdienus, pēc tam atgriezās pie savas ierastās diētas.
- Ilgtermiņa iejaukšanās: 34 cilvēki, kuri sešu nedēļu laikā aizstāja vienu ēdienreizi dienā ar auzu pārslām.
Kontroles grupas saņēma ēdienus ar līdzīgu kaloriju daudzumu, bet bez auzām.
Mērījumi, kas tika veikti pētījuma beigās, parādīja pārsteidzošus rezultātus: lielākais LPNP holesterīna līmeņa samazinājums – apmēram desmit procenti – tika novērots tieši pēc divu dienu intensīvās auzu diētas.
Vēl interesantāk ir tas, ka dažos gadījumos holesterīna līmenis dalībniekiem palika zemāks arī nākamajās nedēļās, kad viņi vairs nelietoja auzas.
Auzu ietekmi uz sirds veselību saista galvenokārt ar augsto šķīstošās šķiedrvielu, jeb beta-glikāna, saturu. Beta-glikāns saistās ar žults skābēm gremošanas traktā un palīdz organismam izvadīt holesterīnu, palēnina ogļhidrātu uzsūkšanos, palīdz stabilizēt cukura līmeni asinīs un rada sāta sajūtu, kas var palīdzēt labāk kontrolēt ķermeņa svaru.
Pēc dietologu teiktā, auzu pārslas ir ne tikai veselīgs brokastu ēdiens, bet arī viens no nedaudzajiem produktiem, kura ietekme uz holesterīna līmeņa samazināšanu ir labi dokumentēta.
Pētījuma rezultāti rāda, ka intensīva auzu diēta darbojas ātrāk, taču lielākajai daļai cilvēku tā ir nereāla ilgtermiņā. Eksperti uzsver, ka konsekvence ir svarīgāka par ekstrēmiem risinājumiem.
Mērena ikdienas auzu lietošana (piemēram, viena porcija no rīta) laika gaitā var sniegt ievērojamu labumu.
Šķiedrvielu daudzumu vajadzētu palielināt pakāpeniski, lai izvairītos no diskomforta gremošanas traktā.
Celiakijas vai jutības pret glutēnu gadījumā jāizvēlas bezglutēna auzu pārslas.
Ja auzas jums negaršo, beta-glikānu un citas šķīstošās šķiedrvielas var iegūt arī no citiem avotiem: pupām, zirņiem, āboliem, citrusaugļiem un citiem augu izcelsmes produktiem.
Kaut arī pētījuma rezultāti ir cerīgi, ir svarīgi ņemt vērā, ka tas bija neliels un galvenokārt attiecās uz vecāka gadagājuma cilvēkiem ar metaboliskiem traucējumiem.
Īstermiņa iejaukšanās gadījumā atšķīrās arī patērēto kaloriju daudzums, kas arī varēja ietekmēt holesterīna līmeni, tāpēc rezultātus nevar automātiski attiecināt uz jaunākiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar zemāku risku.
Eksperti uzsver, ka auzu pārslas nepieciešamības gadījumā neaizstāj ārsta izrakstītos medikamentus, bet tās var būt vērtīga daļa no veselīgas uztura.
Auzu pārslas nav panaceja, bet tas ir vienkāršs, pieejams un zinātniski pamatots veids, kā atbalstīt sirds veselību. Dažreiz nav vajadzīgas lielas izmaiņas – pietiek ar vienu konsekventu izvēli, kas palīdz organismam labāk funkcionēt.