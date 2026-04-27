Kaulu buljona koncentrāts - skaistuma, veselības un līdzsvara pamats
Par kaulu buljona koncentrāta priekšrocībām es uzzināju vel medicīnas universitātē, bet iedvesmojos to lietot lasot Hārvardas Medicīnas skolas un Klīvlendas Klīnikas literatūru par bioloģiski vērtīgo uzturu.
Tā kā man ir glutēna un laktozes nepanesība, kaulu buljonu ieteica kā zarnu stiprinātāju un olbaltumvielu avotu. Mani ļoti iedvesmoja kaulu buljona priekšrocības. Vairākas reizes mēģināju to pagatavot mājās, taču process izrādījās izaicinošs.
Lai būtu rezultāts, tas jāuzrauga vismaz 24 stundas, bet pēc tam porcijās jāuzglabā saldētavā. Turklāt mājās gatavots buljons diemžēl satur daudz tauku un balastvielu, kas nepatika aknām un izraisīja sliktu dūšu, tāpēc meklēju beztauku buljonu. Izmēģināju dažādas iespējas, līdz atradu organisko buljona koncentrātu Mattisson Organic Bone Broth, kas izrādījās visveiksmīgākais.
Es to dzeru kapsulās un arī kā karstu buljonu ar garšaugiem un cieti vārītu olu. Klīvlendas klīnika* un Hārvarda Medicīnas skola** iesaka kaulu buljonu kā kvalitatīvu papildinājumu sabalansētam un veselīgam uzturam.
- Ražots no bioloģiski audzētu jaunlopu kauliem un skrimšļiem.
- Satur pilnvērtīgas olbaltumvielas un visas neaizstājamas aminoskābes;
- Satur 80 % bioloģiski aktīva kaulu 1. tipa kolagēna;
- Satur dabīgas minerālvielas kaulu, locītavu un zobu stiprināšanai.
- Ērti lietojams kapsulās vai pulvera veidā.
- Neitrāla garša. Var pievienot dažādiem ēdieniem (sāļiem un saldiem).
- Nesatur taukus un ogļhidrātus; lauksaimniecības piesārņojumus; ĢMO, alergēnus, soju, laktozi, glutēnu, mākslīgās pildvielas.
- Iepakojums ražots, neizmantojot plastiku.
- Var lietot pieaugušie un bērni, drošs arī jaunajām māmiņām.
Klīvlendas klīnika, kas 15 gadus ir vadošā medicīnas iestāde kardioloģijas jomā ASV, veicot pētījumus, uzsver vairākas kaulu buljona priekšrocības, to lietojot regulāri.
Zarnu veselības uzlabošanās Kaulu buljonam piemīt potenciāls zarnu slimību dziedināšanā, kā arī caureju mazinošas īpašības. Mūsu kuņģa-zarnu trakta gļotāda laika gaitā kļūst plānāka. Pierādīts, ka kolagēna ražošanas stimulēšana palīdz to atjaunot.
Piemēram, 2021. gada pētījumā atklāts, ka kaulu buljons, pateicoties tam piemītošām pretiekaisuma īpašībām, var mazināt čūlainā kolīta izraisītos bojājumus zarnās. Mazinās locītavu sāpes, novecojot mūsu locītavas zaudē elastību, izraisot dažādas problēmas, piemēram, osteoartrītu.
Organismā palielinoties kolagēna daudzumam, var mazināties locītavu sāpes, jo tiek aizsargātas cīpslas un saites. Gatavojot buljonu, dzīvnieku kaulos esošais kolagēns sadalās, veidojot želatīnu. Tas satur aminoskābes, kas darbojas kā locītavu veselības atbalsts. Paaugstinās kaulu stiprums un muskuļu izturība Kolagēns, olbaltumvielas ir mūsu kaulu un arī muskuļu galvenā sastāvdaļa. To zaudējot, gan kaulu sistēmas, gan muskuļu spēks var vājināties, palielinot osteoporozes un sarkopēnijas risku.
Papildus tam, ka buljona koncentrāts ir bagāts ar olbaltumvielām, kolagēnu un aminoskābēm, tas ir viegli sagremojams, tā palīdzot veidot saistaudus, muskuļus un kaulus. Samazinās stress Kaulu kolagēns satur aminoskābi glicīnu, kas palīdz mazināt stresu. Uzlabojas garīgā skaidrība un miegs.
KĀPĒC IZVĒLĒTIES TIEŠI ŠO?
Jo Mattisson produkts ir ražots bioloģiski sertificētās lauksaimniecībā no brīvos turēšanas apstākļos audzētu jaunlopu kauliem un skrimšļiem. Kaulu buljons tiek pagatavots lēni, varot 48 stundas, tāpēc satur pilnvērtīgas olbaltumvielas lielā daudzumā.
Tā sastāvā ir mūsu ķermenim būtiskas olbaltumvielas un aminoskābes. Tas nepieciešams visām organisma šūnām, kaulu blīvumam, muskuļiem, locītavām, asinsvadu un zarnu sieniņu struktūrai. Piemēram, ja mums pietrūkst aminoskābju, normāli neveidojas ne tikai ādas kolagēns, bet arī kolagēns zarnu sieniņās, līdz ar to parādās bojājumi, attīstās iekaisumi un gremošanas traucējumi.
Vērts zināt, ka buljona koncentrāts, salīdzinot ar parasto mājas buljonu, sastāva ziņā ir nepārspējams. Pat ja vārām buljonu četras stundas, šajā laikā nav iespējams iegūt no kauliem mums tik ļoti nepieciešamās olbaltumvielas, kolagēnu un minerālvielas pietiekamā daudzumā.
Mattisson buljons tiek vārīts 48 stundas! Tad dod iespēju šķidrumam iztvaikot, izveidojot koncentrētu buljona pulveri, bagātinātu ar olbaltumvielām, 19 vērtīgām aminoskābēm, dabīgiem vitamīniem, kolagēnu un organiskām minerālvielām. Izpētīts, ka kaulu buljonā sastopamās olbaltumvielas atšķirībā no gaļas, piena vai citos produktos esošajām olbaltumvielām izceļas ar to, ka tikai veselīgi kauli vai saistaudi satur tādas vērtīgas aminoskābes kā hidroksiprolīns un hidroksilizīns.
Šīs aminoskābes ir kritiski svarīgas ne tikai ādas, zarnu sieniņu, asinsvadu un skrimšļu kolagēna un elastīna ražošanai, bet arī kolagēna stabilitātei un izturībai. Tikai papildinot savu organismu ar tām, mēs spēsim veikli palēkties, pagriezties vai pastiepties.
