Kad visbiežāk notiek sirdslēkme? Trīs kardiologi atbild vienādi
Filmās bieži attēlo sirdslēkmes, kas notiek naktī vai stresa brīžos, un tās izskatās ļoti dramatiskas. Tomēr, pēc kardiologu teiktā, tam nav nekādas saistības ar reālajām sirdslēkmēm.
Sirdslēkmes simptomi
Kardiologs Viljams Džaffs pastāstīja, ka sievietēm un vīriešiem sirdslēkmes simptomi atšķiras. Lai gan vīrieši, gan sievietes var piedzīvot stipras sāpes un diskomfortu krūtīs, Džaffs paskaidroja, ka sievietēm simptomi var ietvert arī trauksmi, elpas trūkumu, kuņģa traucējumus, sāpes plecā, mugurā un rokā vai neparastu nogurumu, raksta "Parade". Viņš uzsvēra, ka ir svarīgi zināt sirdslēkmes simptomus, jo šis stāvoklis prasa steidzamu medicīnisku palīdzību.
Kardiologi nosauc visbīstamāko laiku
Pēc trīs kardiologu, kurus aptaujājis izdevums, domām, visbiežāk sirdslēkme notiek no rīta.
"Sirdslēkmes var notikt jebkurā diennakts laikā, bet visbiežāk tās notiek agrās stundās pēc pamošanās, starp 6 no rīta un pusdienlaiku," teica kardiologs Nouvars Mustafas. Kardiologs Māzens Rūmija piebilda: "Rīta sirdslēkmes novēro biežāk."
Kas izraisa sirdslēkmi
Mustafas paskaidroja, ka, pārejot no miega stāvokļa uz nomodu, organismā tiek izdalīts adrenalīns: "Tas paaugstina asinsspiedienu un padara asinis nedaudz biezākas."
Viņš norādīja, ka veselīgam cilvēkam tā nav problēma, bet, ja cilvēkam ir augsts asinsspiediens, šis papildu pieaugums var izraisīt sirdslēkmi. Kad zvana modinātājs, cilvēks pieceļas un sāk domāt par dienas plāniem, kas paaugstina stresa hormona kortizola līmeni, kas jau ir augstāks no rīta.
Džaffs uzsvēra, ka tas viss var palielināt sirdsdarbības ātrumu un izraisīt asinsvadu sašaurināšanos. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc sirdslēkmes visbiežāk notiek no rīta.
Rūmija izskaidroja, ka cirkādais ritms palīdz regulēt sirds un asinsvadu sistēmu, īpaši miega laikā. "Sirds atjaunošanās fāze notiek miega laikā, bet sirds aktivizācija ir nepieciešama dienas laikā, lai uzturētu mūsu asinsrites sistēmas darbību," viņš norādīja.
Kad cirkādais ritms tiek traucēts, tas palielina sirdslēkmes risku. Kaut arī rīts ir visbiežāk sastopamais laiks, kad notiek sirdslēkmes, visi trīs kardiologi uzsver, ka tas var notikt jebkurā diennakts laikā.