Ne tikai sausums un lobīšanās: simptomi uz lūpām, kas var liecināt par bīstamu diagnozi
Vai zinājāt, ka lūpas ir viena no jutīgākajām zonām uz ķermeņa? Tā kā lūpu āda ir daudz plānāka nekā citās ķermeņa vietās, tās bieži vien pirmās atspoguļo to, kas notiek iekšpusē - no nekaitīgas dehidratācijas līdz nopietnam vitamīnu trūkumam vai pat slēptām slimībām.
Eksperti iesaka pievērst uzmanību šādiem simptomiem.
Raupjas lūpas
Ja jūsu lūpas ir pastāvīgi sausas un raupjas, un parastā higiēniskā lūpu balzama lietošana nepalīdz, iemesls var būt saules bojājumi. Tas var arī norādīt uz aktīnisko heilītu – pirmsvēža stāvokli, kas var attīstīties ādas vēzī. Turklāt tas var liecināt par ekzēmu.
Kad jāvēršas pie ārsta? Ja plankums vai čūla nesadzīst divu nedēļu laikā.
Plīsumi
Tas ir klasiskās dehidratācijas vai smagiem laikapstākļiem raksturīgs simptoms. Dzeriet vismaz divus litrus ūdens dienā. Pārbaudiet urīna krāsu – tam jābūt gaišam un caurspīdīgam.
Kad jāvēršas pie ārsta? Ja lūpas pastāvīgi plaisā, neskatoties uz mitrināšanu.
Herpes
Visbiežākais iemesls - herpes vīruss, kas parasti pāriet 10 dienu laikā. Sāpīgas čūlas uz lūpas var arī liecināt par sifilisu. Turklāt lūpās var parādīties kārpas no HPV vīrusa.
Kad jāvēršas pie ārsta? Ja pamanāt lūpā sabiezējušu vietu vai čūlu, kas nepāriet, tā var būt vēža pazīme.
Sāpīgas plaisas mutes stūros
Šo stāvokli sauc par angulāro heilītu. Siekalas, kas uzkrājas mutes stūros, rada siltu un mitru vidi, kurā sāk vairoties sēnītes vai baktērijas. Tas arī ir tipisks B2 vitamīna trūkuma simptoms. Lai papildinātu šo vitamīnu, ir jāēd vairāk piena produktus, olas un gaļu. Vegāniem jāapsver iespēja lietot uztura bagātinātājus.
Krāsas izmaiņas
Bālas lūpas norāda uz dzelzs trūkumu vai sliktu asinsriti. Zilgana nokrāsa liecina par zemu skābekļa līmeni asinīs. Ja bālums nepazūd, pārejot no aukstuma uz siltumu, iemesls var būt problēmas ar sirdi vai plaušām. Lūpas var kļūt tumšākas no smēķēšanas vai pārmērīgas saules iedarbības.
Melni vai tumši plankumi
Pigmenta plankumi uz lūpām bieži parādās hormonālo izmaiņu (piemēram, grūtniecības), smēķēšanas vai noteiktu medikamentu lietošanas (piemēram, zāles pret augstu asinsspiedienu) rezultātā.
Kad jāvēršas pie ārsta? Ja uz lūpām parādās jauns vai mainīgs tumšs plankums, tas var būt melanomas - bīstamākais ādas vēža veids. Vienmēr lietojiet lūpu krāsu ar SPF aizsardzību!
Pietūkums un tūska
Ja lūpas pietūkst, tas parasti norāda uz alerģisku reakciju. Parastas cēloņi ir rieksti, jūras veltes, aromatizētāji kosmētikā vai pat zobu pasta, ziņo "The Sun".