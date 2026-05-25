Lidmašīnas nevar nedz nosēsties, nedz pacelties gaisā.
Šodien 20:56
Kaļiņingradas lidostā pirmo reizi kopš kara sākuma izsludināts plāns "Paklājs"
Pirmo reizi kopš Krievijas sāktā pilna mēroga kara Kaļiņingradas lidostā izsludināts ārkārtas drošības plāns "Paklājs" (Ковёр). Šī lēmuma dēļ lidostas darbs ir pilnībā paralizēts.
Saskaņā ar pieejamo informāciju gaisa telpa virs pilsētas ir slēgta, kā rezultātā desmitiem pasažieru lidmašīnu ir spiestas bezpalīdzīgi riņķot debesīs, gaidot atļauju nosēsties vai norādes doties uz citām rezerves lidostām.
Šāds režīms tiek ieviests gadījumos, kad pastāv draudi lidojumu drošībai — visbiežāk bezpilota lidaparātu vai neidentificētu objektu dēļ.
Plāna "Paklājs" darbības laikā lidosta stingri ievēro protokolu un pilnībā aptur savu darbību - netiek veikta nedz lidmašīnu nosēdināšana, nedz to pacelšanās, faktiski apturot visu gaisa satiksmi reģionā.