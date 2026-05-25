Čempionāta līdere RFS turpina savu uzvaras gājienu un mājās sakauj "Tukums 2000" vienību
Čempionāta līdere RFS pirmdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas mačā mājās ar rezultātu 3:1 (2:0) uzvarēja "Tukums 2000" vienību.
RFS labā divus vārtus guva Darko Lemajičs un vienreiz izcēlās Žiga Lipuščeks. Pretiniekiem vārtus guva virslīgas rezultatīvākais spēlētājs Oloko Ede.
Mača desmitajā minūtē pēc Roberta Savaļnieka centrējuma Lemajičs ar galvu raidīja bumbu vārtos un panāca 1:0 RFS labā. Pēc 12 minūtēm Lemajiča sistā bumba trāpīja pa pārliktni, un no tukumnieku vārtsarga Ivana Baturina nonāca viesu vārtos - 2:0.
Spēles 60. minūtē pēc RFS kļūdas savā laukuma pusē Edem bija iespēja izpildīt netraucētu sitienu, un Tukuma futbolists guva savus 14. vārtus sezonā. Sešas minūtes vēlāk pēc Savaļnieka izpildītā stūra sitiena Lipuščeks izdarīja nekļūdīgu sitienu ar galvu un atjaunoja divu vārtu pārsvaru.
Pirms tam "Ogre United" un "Grobiņa" Salaspilī cīnījās neizšķirti 1:1, bet svētdien "Riga" pirmajā 15. kārtas mačā mājās ar 3:0 pārspēja "Super Nova" vienību.
Otrdien "Jelgava" uzņems "Liepāju" un "Daugavpils" - "Auda" vienību.
RFS 15 spēlēs guvusi 40 punktus, bet "Riga" - 36. Tālāk ar 28 punktiem 14 mačos ir "Auda", 20 punktus 15 cīņās guvusi "Super Nova", bet 18 un 17 punkti 14 spēlēs ir "Liepājai" un "Daugavpilij". Ar 13 punktiem seko "Grobiņa" un "Tukums 2000" 15 spēlēs un "Jelgava" 14 mačos, bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti un pārliecinoši pēdējā, desmitā pozīcija.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.