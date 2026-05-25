Publicitātes foto
Šodien 20:39
No 26. maija Skultes līnijās mainīsies vilcienu kustības saraksts
No šī gada 26. maija mainīsies Vivi vilcienu kustības grafiks Skultes un Siguldas līnijās, jo noslēdzas VAS “Latvijas dzelzceļš” remontdarbi Zemitānu stacijā. Abās līnijās vilcieni kursēs pēc pamatsaraksta.
o 30. maija Skultes līnijā stāsies spēkā vasaras grafiks. Vakara reisi no Rīgas uz Saulkrastiem plkst. 19.08 un no Saulkrastiem uz Rīgu plkst. 20.57, kuri šobrīd kursē tikai darba dienās, kursēs arī brīvdienās.
Vivi tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Vivi Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.