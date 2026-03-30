Fluors zobu pastā: brīnumlīdzeklis vai apslēpts drauds?
Fluors ir daudziem pazīstama zobu pastas sastāvdaļa, kas sastopama arī dabā – augsnē un ūdenī. Tā galvenais uzdevums ir stiprināt zobu emalju un aizsargāt pret kariesu, tāpēc daudzās valstīs to pievieno arī dzeramajam ūdenim. Tomēr pēdējos gados šis noderīgais minerāls ir kļuvis par karstu diskusiju objektu.
Pēc zobārstu un veselības aprūpes speciālistu teiktā, fluors nelielos daudzumos ir drošs un pat ieteicams. Tas attiecas uz fluoru zobu pastā, mutes skalojamajos līdzekļos, kā arī uz tiem, kas tiek izmantoti zobārstniecības ārstēšanā.
Zobārste Anna Klemonsa izskaidro, ka, tāpat kā daudzi citi minerāli, fluors ļoti lielos daudzumos var būt kaitīgs. Tomēr viņa uzsver, ka devas, kas tiek izmantotas zobārstniecības produktos un dzeramajā ūdenī, ir tālu no bīstamā robežas.
Kāpēc fluors ir noderīgs zobiem?
Fluors, kas atrodams zobu pastā, mutes skalojamajos līdzekļos un lakās, ko izmanto zobārsts, darbojas tieši uz zobu virsmas. Fluors no dzeramā ūdens darbojas divos veidos: tas nonāk uz zobiem kopā ar siekalām un vienlaikus uzsūcas organismā, palīdzot nostiprināt augošo zobu struktūru no iekšpuses. Bērniem tas nozīmē veselīgākus un stiprākus zobus nākotnē.
Stiprina zobu emalju un aptur sākumu kariesu. Baktērijas, kas dzīvo mutē, ražo skābi no pārtikas atliekām, kas izšķīdina svarīgus minerālus zobu emaljā, tādējādi vājinot zobu. Fluors palīdz atjaunot šos minerālus – šo procesu sauc par remineralizāciju. Tādējādi var palēnināt vai pat apturēt kariesa sākuma attīstību.
Novērš kariesa parādīšanos. Saskaņā ar ārstes Klemonsas teikto, ilgtermiņa pētījumi apstiprina, ka fluors efektīvi samazina kariesa saslimstību – īpaši bērniem un tiem, kuriem ir ierobežota piekļuve zobārstniecības aprūpei. Fluors padara zobu emalju izturīgāku pret skābju iedarbību. Bērniem fluors no dzeramā ūdens uzsūcas augošajos zobos, nodrošinot pastāvīgajiem zobiem stiprāku aizsardzību jau no paša sākuma, raksta "Cleveland Clinic".
Iespējamie riski, pārmērīgi lietojot fluoru
Tāpat kā ar jebkuru citu vielu, pārmērīgs fluora patēriņš var radīt problēmas. Fluora pārpalikums var izraisīt šādas veselības problēmas:
Zobu fluoroze: pārmērīgs fluors, ko iegūst bērnībā, var mainīt zobu izskatu, radot gaišu plankumu vai svītru parādīšanos uz emaljas.
Ietekme uz kaulu veselību: ļoti augsts fluora līmenis ilgstoši tiek saistīts ar sāpēm kaulos, to stīvumu un deformācijām. Tomēr tā ir reta problēma, kas galvenokārt sastopama reģionos Āzijā un Āfrikā, kur gruntsūdeņi dabiski ir pārmērīgi bagāti ar fluoru.
Jautājumi par smadzeņu attīstību: daži pētījumi ir izvirzījuši jautājumus par iespējamo fluora ietekmi uz smadzeņu attīstību. Tomēr pētījumos minētās fluora devas ir vairākkārt lielākas nekā tās, ko, piemēram, pievieno dzeramajam ūdenim. Ieteicamā norma, kas tiek uzskatīta par drošu, ir 0,7 miligrami fluora uz litru ūdens.
Ieteikumi drošai fluora lietošanai
Lai fluors sniegtu labumu, nevis kaitējumu, ievērojiet šādus padomus:
- Tīriet zobus divreiz dienā ar fluoru saturošu zobu pastu.
- Bērniem līdz trīs gadu vecumam uz zobu birstes uzklājiet pastas daudzumu, kas ir apmēram rīsa grauda lielumā.
- Bērniem no trīs līdz sešu gadu vecumam pietiek ar daudzumu, kas ir apmēram zirņa lielumā.
- Iemāciet bērnam izspļaut pastu, nevis norīt to, un uzraugiet viņu tīrīšanas laikā.
- Ja izmantojat aku ūdeni, regulāri pārbaudiet tā fluora saturu.
Noslēgumā, pēc zobārstu domām, fluors ir svarīgs līdzeklis kariesa profilaksei. Tomēr galīgo lēmumu par tā lietošanu katram jāpieņem kopā ar savu ārstu, ņemot vērā individuālās vajadzības un riskus.