Gripa pamazām atkāpjas, taču tā šosezon prasījusi jau 47 dzīvības. Atklāj, kurā pilsētā šobrīd slimo visvairāk
Gripas izplatība Latvijā turpina samazināties, vienlaikus atsevišķās teritorijās saslimstībai joprojām saglabājoties paaugstinātā līmenī, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.
Ambulatorajās ārstniecības iestādēs reģistrēti 34,6 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, salīdzonot ar 57,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem iepriekšējā nedēļā.
Augstākā saslimstības intensitāte reģistrēta Jelgavā. Tāpat kā iepriekš, augstāka saslimstība novērota bērniem līdz 14 gadu vecumam.
Pagājušajā nedēļā nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripas infekciju, bet kopš monitoringa sezonas sākuma kopā saņemti 47 paziņojumi par nāves gadījumiem.
Arī vēršanās ambulatorajās ārstniecības iestādēs citu akūtu elpceļu infekciju gadījumos turpināja samazināties, sasniedzot 1113,3 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Pneimoniju gadījumos saslimstība saglabājusies līdzīgā līmenī kā iepriekšējā nedēļā. Pneimonijas biežāk konstatētas bērniem, īpaši vecuma grupā līdz četriem gadiem.
Pagājušajā nedēļā samazinājies stacionēto pacientu skaits smagas akūtas respiratoras infekcijas (SARI) gadījumos. Kopā uzņemti 236 pacienti.
No testētajiem SARI pacientiem 11,7% gadījumu apstiprināta gripa, 2,7% - Covid-19 infekcija, bet 26,6% pacientu noteikts respiratori sincitiālais vīruss (RSV).
Covid-19 pozitīvo testu īpatsvars pagājušajā nedēļā samazinājās līdz 4,0%. Nedēļu iepriekš tie bija 4,4%. Nedēļas laikā slimnīcās stacionēti 16 pacienti ar Covid-19 infekciju un reģistrēti seši nāves gadījumi pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 infekciju.
Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona dati liecina, ka gripas aktivitāte lielākajā daļā valstu turpina samazināties, savukārt RSV aktivitāte Eiropā šķietami ir sasniegusi maksimālo izplatības līmeni. SARS-CoV-2 aktivitāte saglabājas zemā līmenī.