"Eirovīzijas" producents pieliek punktu spekulācijām par Krievijas atgriešanos konkursā
Pēc spekulācijām, ka Krievija kādreiz varētu atgriezties "Eirovīzijā", konkursa izpildproducents Gerts Karks nācis klajā ar ļoti skaidru atbildi.
Viņš apstiprinājis, ka Krievijas raidorganizācijas konkursā neatgriezīsies, jo pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā to dalība Eiropas Raidorganizāciju apvienībā tika apturēta uz nenoteiktu laiku.
Tas izskanējis par spīti "Eirovīzijas" direktora Martina Grīna iepriekšējiem izteikumiem, ka šāda iespēja varētu pastāvēt.
Sarunā ar Igaunijas raidorganizāciju ERR Gerts Karks apstiprināja, ka Krievijas raidorganizācijas VGTRK un “Pirmais kanāls” neatgriezīsies "Eirovīzijas" dziesmu konkursā. Viņš sacīja: “Krievijas raidorganizācija nav EBU dalībniece, vai arī tā ir izslēgta no EBU. Tāpēc atbilde ir pavisam noteikta — nē, protams, viņi neatgriezīsies.”
Karks arī plašāk komentēja strīdus, kas saistīti ar Izraēlas dalību "Eirovīzijā" un aicinājumiem konkursu boikotēt. Lai gan viņš uzsvēra, ka konfliktā neieņem nostāju, Karks norādīja, ka EBU ir paredzēti pasākumi, lai konkurss varētu turpināties. Viņš skaidroja, ka gadījumā, ja kāda valsts uzvarētu "Eirovīzijā", bet pēc tam nespētu to rīkot, pastāv vairāki rezerves plāni, kas ļautu šovu nodrošināt.
Krievija no "Eirovīzijas" tika izslēgta 2022. gada 25. februārī, dienu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. EBU toreiz paziņoja, ka Krievijas dalība 2022. gada konkursā “diskreditētu” pasākumu. Savukārt 26. februārī Krievijas raidorganizācijas VGTRK, “Pirmais kanāls” un “Radio nams Ostankino” paziņoja par izstāšanos no EBU, bet vēlāk Krievijas pārstāvju dalība EBU struktūrās tika apturēta.