Šis nepelnīti aizmirstais superprodukts - īsts atradums slaidai figūrai: tagad tas atkal kļūst populārs
Šī oga agrāk tika ļoti augstu vērtēta mūsu senču vidū un bieži parādījās aristokrātu svētku mielastā, taču vēlāk par to gandrīz visi aizmirsa, un tikai šodien tā pamazām atgūst popularitāti.
Tomēr tas ir īsts superauglis – ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs; iekļaujot to uzturā, tas veicina svara samazināšanos. Šī nepelnīti aizmirstā oga ir dzērvene.
Dzērvenes audzēja jau viduslaikos, un to augļus un skaistos dzeltenos ziedus ļoti novērtēja. Aristokrātu ēdienkartēs to pasniedza kā garnējumu pie gaļas, kā arī izmantoja ievārījumu un sīrupu gatavošanai. No dzērveņu sēklām reiz gatavoja dzērienu, kas līdzinājās kafijai.
Šo augu reiz plaši izmantoja tautas medicīnā. Dzērvenes un no tām pagatavoti sīrupi tika lietoti kā līdzeklis pret saaukstēšanos. Augļus deva caurejas, gremošanas traucējumu un kuņģa problēmu gadījumos. Dzērvenes arī lietoja, lai stiprinātu un uzturētu imūnsistēmu.
Tagad tā atkal kļūst populāra, un, kā rāda pētījumi, var kļūt par labu atbalstu ceļā uz slaidu figūru.
Piemēram, pētījums, ko veica zinātnieku grupa uztura un metabolismu jomā un publicēja žurnālā "Nutrition & Metabolism" 2025. gadā, apgalvo, ka dzērveņu lietošana bija saistīta ar nelielu, bet statistiski nozīmīgu ķermeņa svara samazināšanos, tauku nogulumu samazināšanos, kā arī vidukļa un gurnu apkārtmēra samazināšanos.
Meta-analīze, kas balstīta uz septiņiem randomizētiem klīniskajiem pētījumiem, parādīja, ka šo augļu lietošana uzlabo dažus metabolisma parametrus, tostarp: ievērojami samazinās glikozes līmenis tukšā dūšā un triglicerīdu līmenis, kas pozitīvi ietekmē metabolismu.
Noderīgs ne tikai figūrai
Dzērvenēm piemīt daudz citas labvēlīgas īpašības. Pirmkārt, tās satur vairāk C vitamīna nekā citrons, un augstais antioksidantu saturs nozīmē, ka tās var palīdzēt tikt galā ar stresu un stiprināt imunitāti.
Dzērvene arī pozitīvi ietekmē gremošanu un zarnu darbību. Tajā ir šķiedrvielas un dabiskās skābes, kas atbalsta gremošanu un palīdz uzturēt komfortablu temperatūru pēc sātīgas maltītes – nav brīnums, ka to pasniedza aristokrātu galdu ēdienos kopā ar treknu gaļu.
Tradicionāli to izmantoja kuņģa un gremošanas traucējumu gadījumos, jo tā satur savelkošas tanīnvielas.
Dzērveņu augļi satur arī daudz minerālvielu – dzelzi, kāliju un magniju – tāpēc tos reiz izmantoja veselības stiprināšanai un labsajūtas uzlabošanai.
Kā šīs ogas izmantot virtuvē
Lai gan dzērvenes var ēst svaigas, neskatoties uz skābo garšu, svaigas dzērvenes ir daudz grūtāk atrast nekā konservētas. Vispieejamākās ir gatavas sulas, sīrupi, konservi un ievārījumi.
Ja atrodat svaigas dzērvenes, tās ieteicams sasaldēt. Šādā veidā tās viegli pievienot dažādiem saldajiem brokastu ēdieniem, kūkām un desertiem. Dzērvenes var arī žāvēt vai pagatavot biezeni.
Virtuvē tās labi iederas kā piedeva gaļai un ceptiem dārzeņiem, kā arī kā sastāvdaļa mērču, salātu mērcēs un marinādēs.
Kam jābūt piesardzīgam ar dzērvenēm?
Cilvēkiem ar jutīgu kuņģi jābūt uzmanīgiem tanīnvielu satura dēļ. Dzērvenes arī jāievieš uzturā piesardzīgi, ja ir aizcietējumi vai kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas.