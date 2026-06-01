Anna Hetaveja atklāj, ka desmit gadus slepus cīnījusies ar kādu veselības problēmu
Aktrise Anna Hetaveja nesen noliegusi baumas par iespējamu plastisko operāciju un atklājusi daudz personīgāku un nopietnāku stāstu par savu veselību.
Anna Hetaveja pastāstījusi, ka gadiem ilgi klusībā sadzīvojusi ar nopietnām redzes problēmām - agrīnas kataraktas dēļ viņa no trīsdesmit gadu vecuma ar vienu aci bijusi faktiski akla.
Stāstu par savām veselības problēmām filmas “Sātans Pradas brunčos” zvaigzne atklāja izdevuma “The New York Times” veidotajā podkāstā “Popcast”. “Desmit gadu biju pa pusei akla,” sacīja Hetaveja, piebilstot, ka redze pasliktinājusies tik ļoti, ka viņa pati vairs neapzinājās, cik nopietns ir šis stāvoklis. To viņa sapratusi tikai pēc operācijas. “Slimība manu redzi ietekmēja tik ļoti, ka ar kreiso aci biju faktiski akla,” viņa atzina.
Aktrise stāstīja, ka veselības problēma ietekmējusi arī viņas nervu sistēmu. “Kopš tā laika esmu daudz mierīgāka. Es pat iepriekš neapzinājos, cik lielu slodzi saslimšana radīja manai nervu sistēmai,” viņa sacīja.
Kā skaidro “Mayo” klīnika, katarakta padara acs lēcu duļķainu, tādēļ redze kļūst līdzīga skatam caur aizsvīdušu vai apledojušu logu. Redzes miglošanās var apgrūtināt lasīšanu, auto vadīšanu diennakts tumšajā laikā un pat cilvēku seju atpazīšanu.
Hetaveja savu atgūto redzi raksturo kā “īstu brīnumu”. “Es burtiski katru rītu pamostos ar sajūtu, ka tas, kā tagad redzu pasauli, ir brīnums. Vēl pirms dažām paaudzēm cilvēkiem manā situācijā tādas iespējas nemaz nebūtu bijis,” viņa atzina.