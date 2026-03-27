Aizmirstiet par ciparu uz svariem: šis rādītājs precīzāk prognozē sirds slimību risku
Jauns pētījums atklāj slēptu draudu, kas sirds veselībai ir bīstamāks nekā jūsu kopējais svars. Izrādījās, ka svarīgāk ir tas, kur ķermenī uzkrājas tauki. Tieši tauki, kas veidojas vēdera rajonā, ir saistīti ar ievērojami augstāku sirds slimību risku.
Tauki, kas uzkrājas vēdera rajonā, pazīstami arī kā centrālā aptaukošanās, saskaņā ar pētījumu ir saistīti ar sirds mazspēju. Šīs bīstamās saistības iemesls var būt daļēji iekšējais iekaisums.
Saistība starp taukiem uz vēdera, sirdi un iekaisumu
Centrālajā aptaukošanās gadījumā dziļi vēdera dobumā uzkrājas viscerālie tauki, kas apņem iekšējos orgānus. Jaunākajā pētījumā tika analizēts, kā tas ir saistīts ar sirds mazspēju un kāda loma šajā procesā ir iekaisumam. Pētījuma rezultāti tika prezentēti Amerikas Kardioloģijas asociācijas zinātniskajā konferencē.
Zinātnieki analizēja gandrīz 2000 pieaugušo datus, kuriem pētījuma sākumā nebija sirds mazspējas. Viņi novērtēja ķermeņa tauku rādītājus, tostarp ķermeņa masas indeksu (ĶMI), vidukļa apkārtmēru un iekaisuma marķierus.
Pētījuma laikā, kas ilga vidēji septiņus gadus, tika atklāts, ka augstāks iekaisuma līmenis bija saistīts arī ar lielāku sirds mazspējas risku. Pārsteidzoši, bet sirds mazspēju prognozēja ne ķermeņa masas indekss, bet gan vidukļa apkārtmērs un vidukļa un auguma attiecība.
Analīze parādīja, ka iekaisums izskaidroja aptuveni no ceturtdaļas līdz trešdaļai tauku uzkrāšanās vēdera rajonā ietekmes uz sirds mazspēju. Saskaņā ar pētījuma autoru teikto, rezultāti liecina, ka tauku sadalījums ķermenī var būt svarīgāks, lai novērtētu sirds slimību risku, nekā kopējais ķermeņa svars.
Ekspertu novērtējums
Kardiologs, doktors Kevins Šahs, kurš nepiedalījās pētījumā, atzīmēja, ka, lai gan rezultātu vispārināšana jāveic uzmanīgi, mehānismi, kas saista viscerālos taukus, iekaisumu un sirds slimības, ir labi pierādīti daudzās populācijās, tāpēc iegūtie dati, visticamāk, ir aktuāli arī plašākā kontekstā.
Cits eksperts, doktors Patriks Kī, norādīja uz vairākiem citiem ierobežojumiem, piemēram, uz precīza sirds mazspējas definīcijas trūkumu. Viņš paskaidroja, ka pētījums sniedz statistikas datus, bet ne galīgu bioloģisku pierādījumu tam, ka pats iekaisums ir tiešā sirds mazspējas cēlonis. Viņa teiktā, tas varētu būt vienkārši marķieris, kas parādās kopā ar reāliem bojājošiem faktoriem.
Cīņa ar centrālo aptaukošanos
Rezultāti liecina, ka cīņa ar centrālo aptaukošanos un iekaisumu var būt izšķiroša sirds mazspējas profilaksē. Tas nozīmē, ka nākotnē ārstiem un pacientiem vajadzētu pievērst vairāk uzmanības tieši taukiem uz vēdera, vēsta "MedicalNewsToday". Doktors Šahs izcēla vairākas stratēģijas, kā samazināt centrālo aptaukošanos un iekaisumu:
- Regulāra fiziskā aktivitāte, kas ietver gan aerobos treniņus, gan spēka vingrinājumus;
- Pilnvērtīga uztura nodrošināšana, kas bagāts ar šķiedrvielām, augļiem, dārzeņiem un veselīgiem taukiem;
- Laba miega kvalitāte;
- Izvairīšanās no pārmērīga cukura un augsti pārstrādātiem produktiem.
Saskaņā ar Šaha vārdiem, praktiskais pētījuma secinājums ir tāds, ka ārstiem un pacientiem būtu jāizmēra arī vidukļa apkārtmērs, jo tas var palīdzēt atklāt sirds slimību risku pat cilvēkiem ar normālu ĶMI.
Pētījuma autors Čens arī uzsvēra, ka vidukļa apkārtmēra mērīšana palīdzētu atklāt pacientus, kuriem nepieciešama agrāka iejaukšanās, piemēram, dzīvesveida izmaiņas.