Salmonelozes uzliesmojumā divos Rīgas bērnudārzos reģistrēti 106 saslimšanas gadījumi
Saistībā ar salmonelozes uzliesmojumu divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs līdz šim reģistrēti 106 saslimšanas gadījumi, informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
SPKC norādīja, ka par saslimšanas gadījumiem drīzumā būs pieejama plašāka informācija.
Kā vēstīts, divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs ar vienu ēdinātāju radušās aizdomas par saslimšanu ar salmonelozi, un divi bērni ir hospitalizēti, iepriekš apstiprināja SPKC.
SPKC norādīja, ka izglītības iestādēs pirmie saslimšanas simptomi parādījās 18. martā, bet informāciju SPKC saņēma 19. martā, un uzreiz sāka epidemioloģisko izmeklēšanu.
Saslimšanas simptomi ir caureja un augsta temperatūra.
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar zarnu infekciju simptomiem piektdien, 20. martā, ārstējas vairāki pirmsskolas vecuma bērni no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm. Diviem no šiem bērniem ir apstiprināta salmoneloze, bet neviena bērna stāvoklis šobrīd nav kritisks, informēja slimnīcā.
Portāls "Delfi" vēsta, ka saslimšanas gadījumi konstatēti PII "Sprīdītis", ko apstiprina arī SPKC, tomēr otru izglītības iestādi centrs neatklāj.
Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) aģentūrai LETA skaidroja, ka, ceturtdien saņemot informāciju no SPKC, dienests operatīvi veica pārbaudes gan PII "Sprīdītis", gan ēdienu gatavošanas vietā Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Usmas ielā, jo PII "Sprīdītis" ēdiens tiek piegādāts no šīs iestādes, nevis gatavots uz vietas.
Ēdienu gatavošanas vietā un izglītības iestādē PVD paņēma izejvielu un virsmu nomazgājumu paraugus un nosūtīja tos laboratoriskajiem izmeklējumiem uz dažādiem mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājiem.
Par saņemtajiem rezultātiem tiks informēts SPKC, kas veic epidemioloģisko izmeklēšanu.
Abās iestādēs - PII "Sprīdītis" un Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē - ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Fristar", aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmuma pārstāvji.
"Fristar" valdes loceklis Jānis Meija aģentūrai LETA sacīja, ka citās iestādēs, kur pakalpojumus nodrošina "Fristar", saslimšanas gadījumi nav konstatēti. Vienlaikus viņš norādīja, ka no ēdienu gatavošanas vietas Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē ēdieni ikdienā tiek piegādāti tikai PII "Sprīdītis".
Meija apliecināja, ka Rīgā "Fristar" nodrošina ēdināšanas pakalpojumus 16 skolām un 14 bērnudārziem. Tāpat uzņēmums nodrošina pakalpojumus Jelgavā, Valmierā, Ādažu novadā un Mārupes novadā.
Uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka atbildīgie dienesti nav veikuši pārbaudes citās izglītības iestādēs, bet "Fristar" no savas puses ir pastiprinājis iekšējos pārtikas drošības un kvalitātes kontroles procesus, lai vēlreiz pārliecinātos, ka tiek ievēroti visi augstākie drošības standarti.
PVD aģentūrai LETA atklāja, ka dienests uz pārbaudes laiku apturējis "Fristar" darbību, kamēr tiks noskaidroti visi notikuma apstākļi. Meija precizēja, ka, kamēr tiek noskaidroti atbildīgo dienestu veikto pārbaužu rezultāti, uz laiku ir ierobežota Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes virtuves darbība.
Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, pašvaldība pieprasījusi paskaidrojumus no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, lai noskaidrotu iespējamos saslimšanas cēloņus.
Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt, ka bērnudārzu vide ir droša visiem audzēkņiem, tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai infekcijas avots tiktu pēc iespējas ātrāk noskaidrots.
Vienlaikus pirmskolas izglītības iestādēs tiek veikti nepieciešamie drošības pasākumi, tostarp telpu pastiprināta dezinfekcija.
Rīgas pirmsskolu izglītības iestādes saņēmušas rekomendācijas no SPKC turpmākajai rīcībai, kā arī tām ir uzdots nodrošināt nepārtrauktu saziņu ar bērnu vecākiem, tai skaitā arī brīvdienās, lai operatīvi iegūtu informāciju par iespējamiem jauniem saslimšanas gadījumiem.
Pašvaldība turpina sekot situācijas attīstībai, sazinās ar SPKC epidemiologiem un nepieciešamības gadījumā lems par papildu drošības pasākumu ieviešanu iestādēs.
Salmoneloze ir akūta zarnu infekcija, kas galvenokārt skar kuņģa - zarnu traktu. Salmonelozes simptomi parādās sešas līdz 72 stundas pēc inficēšanās.
Salmonelozes pazīmes ir drudzis, slikta dūša, vemšana, krampji un sāpes vēderā, caureja, galvassāpes. Ja slimība noris smagā formā, vai arī, ja saslimušais ir mazs bērns, liels šķidruma zudums var izraisīt organisma atūdeņošanos, kas var būt dzīvībai bīstams stāvoklis.
Lai nesaslimtu ar akūtām zarnu infekcijām, rokas ar ziepēm un ūdeni jāmazgā bieži un rūpīgi. Rokas vienmēr jānomazgā pirms ēšanas un dzeršanas, pēc tualetes apmeklēšanas, pirms pieskaršanās acīm, degunam un mutei, pirms un pēc ievainojumu apstrādes.
Netīrumu noņemšanai no rokām un mikrobu iznīcināšanai var izmantot arī mitrās salvetes vai roku dezinfekcijas līdzekļus.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Fristar" 2024. gadā strādāja ar 8,993 miljonu eiro apgrozījumu un 936 947 eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 2003. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2996 eiro. Uzņēmums pieder Jānim Meijam (5,61%) un SIA "BR Group" (94,39%), kas savukārt pieder Guntim Bredovskim (30%), Aigaram Kaugaram (30%), Anitai Gleizdei (30%) un Kristīnei Riemerei (10%).