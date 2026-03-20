Jutīgi zobi, diskomforts kuņģī: viens iemesls, vairāki risinājumi
Ja meteoroloģiskais pavasaris ir izskaitļojams pēc noteiktiem parametriem (piecas dienas pēc kārtas vidējajai gaisa temperatūrai jānoturas virs nulles), tad “personisko” pavasari, visticamāk, nosaka cilvēka emocionālais stāvoklis. Šogad “manējais” joprojām kavējas dziļā ziemā. Man labu sajūtu nosaka vairāki faktori un svarīgākais no tiem ir līdzsvars starp emocionālo un fizisko labsajūtu.
Emocionāli vēl jūtos daudzmaz pieņēmusi laikmeta dinamiku un nestabilitāti un varu tajā kaut kā iekļauties, savukārt fizioloģiski jūtos kā vairāku jutīgo punktu iemiesojums - kuņģī ik pa laikam jūtu dedzināšanu, esmu atklājusi caurumu zobā, un vispār, zobi pārāk jutīgi reaģē uz aukstumu un karstumu, un visam klāt vēl arī ziemā uzkrātais “tauku mētelītis”, kas pakļauj stresam katru iziešanu sabiedrībā… Kad sapratu, ka tas viss mani nomāc tik ļoti, ka sāku sevi žēlot, skaļi pateicu – pietiek, dari taču kaut ko!
Sāku ar vienkāršāko – ar zobārsta apmeklējumu. Pa vidu manipulācijām ar cauruma plombēšanu dentiste iejautājās, kā jūtas mans kuņģis, vai esmu to pārbaudījusi, jo arī uz citiem zobiem esot manāmi nosēdumi, kas var izraisīt bojājumus, un cēlonis tam visbiežāk ir paaugstināts kuņģa skābes līmenis.
“Diezgan bieži ar to var tikt galā vienkārši, piemēram, lietojot labās baktērijas, kas palīdz ne tikai gremošanai, bet arī mutes veselībai. Bet gastroenterologs visu pastāstīs sīkāk un smalkāk, ir vērts aiziet pie kāda laba speciālista,” šādu padomu deva zobārste un minēja pāris viņai zināmos ārstus, pie kuriem vērsties.
Tā kā viens no viņas ieteiktajiem dakteriem bija Sabrī Abdelmasī, kuru zināju arī es, jo biju konsultējusies ar viņu par svara jautājumiem pirms gada, kad piedzima dēls, tad uz karstām pēdām pierakstījos pie viņa. Līdz tam veicu izpēti internetā gan tāpēc, lai būtu sagatavojusies vizītei, gan, ko tur slēpt, ziņkāres dēļ – gribēju izlūkot, ko kuņģim un zobiem dara labās baktērijas.
Zināju, ka tās ražo vairākas svarīgas uzturvielas, kas savukārt palīdz sadalīt šķiedrvielas, ko organisms pats nevar “sagremot”, tādējādi palīdzot uzlabot kuņģa un zarnu trakta darbību, veicināt vitamīnu un minerālvielu uzsūkšanos, cīnīties ar vīrusiem un veiksmīgi atveseļoties, spēcināt imunitāti un veselību kopumā.
Atradu informāciju par dažādiem pēdējos gados veiktiem pētījumiem, kuros gūtie rezultāti apliecina labo baktēriju ietekmi arī uz mutes veselību - to lietošana var mazināt zobu nosēdumu rašanās risku, cīnīties pret sliktu elpu, pasargāt pret mutes vēzi, novērst smaganu iekaisuma simptomus un smaganu slimību izraisītu iekaisumu. Cīņā ar smaganu saslimšanām un iekaisumiem īpaši uzsvērta baktēriju Lactobacillus reuteri un Lactobacillus brevis nozīme – lielākajai daļai pacientu, kuri pastiprināti ikdienā lietojuši uztura bagātinātājus ar šīm baktērijām, jau pēc divām nedēļām novērota iekaisumu un zobu aplikuma samazināšanās[1].
Pie daktera Sabrī Abdelmasī devos ar lielāku apņēmību nekā pie zobārsta – izrādās, mans sliktais noskaņojums un pašsajūta var būt izskaidrojama un galvenais - labojama! Arī dakteris atzina – jā, ir pierādīts, ka mutes veselību ietekmē slikts kuņģa un zarnu mikrofloras sastāvs. Viņš skaidroja, ka organismā jābūt līdzsvaram starp “labajām” un “sliktajām” baktērijām. Piemēram, mutē dzīvo vairāk nekā 700 dažādu mikroorganismu sugu (baktērijas, sēnītes u. c.), un ir svarīgi, lai tās sadzīvotu un “sliktās” baktērijas neņemtu virsroku[2].
Labās baktērijas, ko uzņemam papildus, palīdz noturēt šo līdzsvaru gan zarnu traktā, gan mutē. Vācijā veikts pētījums ar piena lietošanu, kura sastāvā ir labās baktērijas, apstiprinājis iepriekšējo pieņēmumu ikdienā dzerot ar labajām baktērijām bagātināto pienu, pacientiem novērota imunomodulējoša iedarbība uz organismu. Labās baktērijas mutes dobumā izveido aizsargslāni, kas sargā mutes audus no saslimšanām, tāpēc patlaban tās tiek uzskatītas par tikpat iedarbīgu līdzekli zobu un mutes higiēnas uzturēšanā kā zobu tīrīšana un diegošana[3].
Ieskatījies manā pacienta kartē, viņš cita starpā apvaicājās, vai es jūtos harmoniski attiecībā uz savu svaru (Ak dievs, tas patiesi ir tik pamanāms? Jo iepriekšējoreiz bija paslavējis mani par ideālu svaru neilgi pēc dzemdībām…). Kad atbildēju, ka harmonija būtu jāsasniedz arī šajā ziņā, viņš nomierinoši atteica, ka labās baktērijas var palīdzēt arī ar svara noregulēšanu un vispārējo noskaņojumu sezonu maiņas laikā.
Mani tomēr interesēja, tieši kuras no labajām baktērijām būtu visefektīvākās manā gadījumā. Dakteris norādīja, ka visvērtīgākās labās baktērijas ir tās, kurās ir maksimāli daudz dažādu baktēriju sugu – jo vairāk, jo labāk. Viņš pieļāva, ka nākotnē noteiktu slimību gadījumos tiks nozīmētas individuāli noteiktas baktērijas, bet patlaban visieteicamākais ir tieši baktēriju “kokteilis” ar dažādām bifidobaktērijām un laktobaktērijām, jo tās pozitīvi ietekmē ne tikai apetītes un svara regulēšanu, bet arī vielmaiņas aktivizēšanu un holesterīna līmeņa normalizēšanu.
Tāpat svarīgi, lai kokteilim būtu pievienotas prebiotikas – baktēriju barība, jo tās dod iespēju baktērijām iedzīvoties un augt zarnu traktā. Uzmanība ir jāpievērš arī uzglabāšanas nosacījumiem un biotiķa kapsulas apvalkam, jo bez tā baktērijas nav pasargātas no kuņģa agresīvās pH vides un tādējādi nenokļūst zarnās, kur tām ir jāaktivizējas un jādzīvo.
Cerībā, ka visus svarīgos nosacījumus būšu atcerējusies, devos uz tuvējo aptieku un “atreferēju” daktera ieteikto. Farmaceite vispirms šaubās nogrozīja galvu, bet tad smaidīdama atnesa paciņu zaļos toņos, teikdama: “Jūsu aprakstam visprecīzāk atbilst šis “kokteilis”! Ja gribat uzzināt vairāk, ielūkojieties ražotāja LYL love your life® mājaslapā.”
Tur es izlasīju visu par LYLBIOTIC – augsti efektīvu labo baktēriju un prebiotiku kompleksu profilaktiskai un akūtai lietošanai[4]:
