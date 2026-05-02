Pāris no Anglijas laimēja loterijā miljonu: tas, ko viņi izdarīja ar naudu, šokēja visus kaimiņus
Kādā klusā Anglijas ielā notika kaut kas neparasts — bagātāka kļuva ne tikai viena ģimene, bet arī daudzi kaimiņi. Pamela un Entonijs Hiskoksi laimēja loterijā lielu naudas summu, taču nolēma, ka prieks būs lielāks, ja ar to dalīsies.
79 gadus vecā Pamela un 82 gadus vecais Entonijs Hiskoksi no Melkshamas laimēja 1,2 miljonus eiro. Tā vietā, lai visu summu paturētu sev, viņi laimestu vienādi sadalīja starp septiņām ģimenēm. Katra ģimene saņēma apmēram 168 000 eiro — summu, kas daudziem var pilnībā mainīt dzīvi, vēsta "People".
Tomēr šim pārim veiksme loterijā nav nekas pilnīgi jauns. Viņi atceras, ka gandrīz pirms 60 gadiem viņi laimējuši savu māju. Neskatoties uz to, šis jaunais laimests viņiem šķiet gandrīz neticams. "Mums vienkārši paveicās," viņi pieticīgi sacīja.
Laimētā nauda netiks atstāta bez pielietojuma. Pamela plāno daļu no tās iztērēt kruīzam kopā ar ģimeni un atbalstīt mazmeitu kāzu organizēšanā. Tāpat kā daudzi loteriju uzvarētāji, viņi vēlas naudu izmantot ne tikai sev, bet arī savu tuvinieku labā.
Īpaši aizkustinošu šo stāstu padara tas, ka laimests nāca ļoti īstajā brīdī vairākiem kaimiņiem. Viena no laimīgajām, Leslija, šobrīd cīnās ar plaušu un nieru vēzi. Pēc viņas teiktā, šīs bija pirmās patiesi labās ziņas ilgu laiku. Laimests viņai dos iespēju koncentrēties uz ārstēšanos un mazināt ikdienas stresu.
Pēc Pamelas teiktā, visbrīnišķīgākais šajā stāstā ir tas, ka neviens nepalika malā. "Būtu ļoti skumji, ja laimētu tikai mēs, bet pārējie — nē," viņa skaidroja. Viņai tieši šis žests — dalīšanās — padarīja šo brīdi īpašu: prieks nepiederēja tikai viņiem, bet visai ielai.