Olgas Kambalas meita Lukērija saņem ielūgumu uz prestižā “Victoria’s Secret” šova atlasi
Sabiedrībā zināmās personības Olgas Kambalas vecākā meita Lukērija Kambala sociālajos tīklos dalījusies ar priecīgu jaunumu – viņa saņēmusi ielūgumu piedalīties atlasē jeb kastingā, kurā būs iespēja sevi pierādīt, lai kvalificētos dalībai prestižajā “Victoria’s Secret” modes šovā.
“Victoria’s Secret” modes šovs, kas ilgus gadus bijis viens no pasaulē atpazīstamākajiem modes notikumiem, 2024. gadā atgriezās pēc sešu gadu pārtraukuma. Tas norisinājās Ņujorkā, pulcējot gan leģendāros “eņģeļus”, gan jaunās modeles. Šovs ir slavens ar iespaidīgajiem tērpiem, tostarp ikoniskajiem spārniem, kā arī pasaulē zināmu supermodeļu dalību, piemēram, Džidži Hadidas, Adriānas Limas un Kendisas Sveinpolas. Vienlaikus jaunākajā šova versijā lielāks uzsvars likts uz mūsdienīgu un daudzveidīgu skaistuma izpratni, nevis tikai tradicionāliem standartiem.
Lukērija Kambala jau vairākus gadus darbojas modeles profesijā. Arī viņas jaunākās māsas Džulianna un Loreta ir izvēlējušās līdzīgu karjeras ceļu.
Dalība “Victoria’s Secret” šovā tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem modes industrijā