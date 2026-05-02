Ilustratīvs attēls. (foto: Valsts meža dienests)
Šodien 11:35
Ventspils novadā otro diennakti dzēš ugunsgrēku
Ventspils novadā dabas lieguma "Ances purvi un meži" teritorijā jau otro diennakti notiek meža ugunsgrēka dzēšanas darbi, informēja Valsts meža dienesta (VMD) sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Pavziniuka.
Uguns skartā platība ir 6,5 hektāri. Dzēšanas darbos vakar piedalījās VMD un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēji. Šodien uguns likvidēšanas darbus turpina VMD, informē Pavziniuka.
VMD aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem ar uguni mežā un atgādina, ka no 1. aprīļa visā valstī ir noteikts meža ugunsnedrošais periods, kad mežā un purvā aizliegts nomest degošus un gruzdošus priekšmetus, kurināt ugunskuru ārpus tam īpaši ierīkotām vietām un braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem.