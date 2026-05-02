"Sabres" pirmo reizi kopš 2007. gada sasniedz Stenlija kausa izcīņas otro kārtu
Bufalo "Sabres" piektdien pirmo reizi kopš 2007. gada sasniedza Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas otro kārtu.
Austrumu konferences ceturtdaļfināla sestajā mačā "Sabres" viesos ar 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) pārspēja Bostonas "Bruins" un sērijā līdz četrām uzvarām guva panākumu ar 4-2.
Pirmajā trešdaļā 2:0 Bufalo komandas labā panāca Alekss Taks un Matiass Sāmuelsons. Otrajā periodā vienīgos "Bruins" vārtus guva Davids Pastrņāks, bet noslēdzošajā trešdaļā mājinieku vārtos ripu vēl raidīja Zeks Bensons un Džošs Noriss.
Bufalo vienības vārtus sargāja Alekss Laions tika galā ar 25 no 26 pretinieku metieniem, kamēr otrā laukuma pusē Džeremijs Sveimens atvairīja 22 ripas.
Austrumu konferences pusfinālā "Sabres" spēkosies ar Zemgus Girgensona pārstāvēto Tampabejas "Lightning" un Monreālas "Canadiens" dueļa uzvarētāju. Šajā sērijā pēc sešām spēlēm rezultāts ir neizšķirts 3-3.
Savukārt Rietumu konferences pusfinālu sasniedza Vegasas "Golden Knights", kas ceturtdaļfināla sestajā mačā izbraukumā ar 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) apspēlēja Jūtas "Mammoth" un sērijā uzvarēja ar 4-2.
"Golden Knights" uzvaru ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli sekmēja Mičels Mārners, kamēr vēl pa reizei mājinieku vārtsargu pārspēja Kouls Smits, Brets Houdens un Koltons Sisonss. Vienīgos "Mammoth" vārtus guva Kailers Jamamoto.
Lasvegasas komanda Rietumu konferences pusfinālā tiksies ar Anaheimas "Ducks", kas ceturtdaļfinālā ar 4-2 bija pārāka pār Edmontonas "Oilers".
Pērn finālsērijā aizsarga Uvja Jāņa Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas.
"Panthers", kuras rindās šosezon debitēja latviešu uzbrucējs Sandis Vilmanis, aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras.