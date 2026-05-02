Kima Beisingere reiz bija Holivudas sapnis - smaga cīņa viņu uz gadiem aizveda prom no prožektoru gaismām
Aktrise Kima Beisingere savulaik bija viena no Holivudas spožākajām sejām — Džeimsa Bonda meitene, “Oskara” laureāte un 80. un 90. gadu ekrāna ikona. Taču aiz slavas, sarkanajiem paklājiem un žilbinošā tēla slēpās smaga cīņa, par kuru aktrise ilgi runāja maz.
Tagad, kad 72 gadus vecā zvaigzne publiskojusi arhīva fotogrāfijas, kurās fani viņu teju nepazīst, uzmanības centrā atkal nonācis ne tikai viņas izskats, bet arī gadi, kuros Beisingere pazuda no sabiedrības acīm, cīnoties ar agorafobiju un mēģinot no jauna iemācīties pat šķietami vienkāršas ikdienas lietas.
Bijusī Bonda meitene nedēļas nogalē dalījās ar iespaidīgu arhīva foto ar saviem faniem, atceroties fotosesiju žurnālam “Flaunt”, ko viņa veica 2014. gadā. 72 gadus vecā aktrise fotogrāfijās izskatījās neatpazīstama — tajās viņa pozēja elegantos, pēc auguma šūtos apģērbos, dodoties cauri tuksnesim, kamēr viņas ikoniskie blondie mati brīvi krita pār muguru.
“Man sagribējās nedēļas nogalē kaut kur aizbēgt, tāpēc es ar stopiem aizceļoju atpakaļ pagātnes atmiņā, pāri karstam tuksnesim, kur skaidri dzirdēju kāzu zvanus… tie mani vilināja iekšā,” viņa rakstīja pie attēla. “Fotosesija saucās… NOBODY… Patiesi maģiska pieredze… Lai kur jūs būtu vai lai kur šajā nedēļas nogalē atrastos… Padariet to par labu.”
Gan draugi, gan fani komentāru sadaļā steidza izteikt sajūsmu. “Ak, mīļā, tu izskaties satriecoši!” rakstīja kāds fans, bet cits piebilda: “Krāšņa dieviete.”
Aktiera Aleksa Boldvina sieva Hilarija Boldvina komentāros pievienoja vairākas uguns emocijzīmes, tādējādi paužot atbalstu un norādot uz savu tuvo saikni ar Kimu.
Kima bija precējusies ar Aleksu no 1993. līdz 2002. gadam. 1995. gadā viņiem piedzima meita Ailenda Boldvina, bet vēlāk viņu smagā šķiršanās nonāca preses uzmanības centrā. Pēc tam sekoja publiska aizbildniecības cīņa par Ailendu un vairāki gadi, kuros starp bijušajiem laulātajiem valdīja klusums. Par laimi, tagad viņiem ir siltas līdzvecāku attiecības.
“Es ļoti cienu to, kur viņš šodien ir, un viņa ģimeni. Mēs nepavadām kopā Ziemassvētkus vai svētkus un nemaz tik bieži netiekamies. Bet mēs sarunājamies,” vēl nesen izteicās Kima. “Viņš paņem telefonu un man piezvana, un mums ir patiesi sirsnīgas, manuprāt, daudzējādā ziņā arī mīlošas attiecības, jo mums ir kopīga meita, un es viņam novēlu tikai visu labāko.”
Kima, kura 1983. gadā filmējās filmā Džeimsa Bonda filmā kopā ar Šonu Koneriju, uz vairākiem gadiem lielā mērā pazuda no Holivudas, jo cieta no smagas agorafobijas un nespēja pamest savas mājas.
“Tas bija mans vietējais veikals. Es gāju pa trešo eju. Mans iepirkumu grozs bija gandrīz pilns, un pēkšņi mani pārņēma kaut kas tik spēcīgs, ka es nespēju paelpot,” viņa skaidroja. “Tāpēc es atstāju grozu un tiku līdz savai mašīnai, un tā bija pēdējā reize, kad es vadīju auto gandrīz sešus, septiņus mēnešus,” par notikušo savulaik stāstīja Kima.
“Tas ir tā, it kā tevī kaut kas vienkārši pilnībā izslēgtos, un tev viss ir jāmācās no jauna,” viņa turpināja, piebilstot, ka viņa neizgāja no mājas. “Tu visu laiku dzīvo ar sausu muti, tu trīci, tu vienkārši visu laiku esi tik noguris.”
“Oskara” laureātei nācās no jauna iemācīties vadīt auto, un viņa atzina, ka viss kļuva par “lielu darbu — saprast, kā to izdarīt”. Par laimi, meita Ailenda spēja palīdzēt viņai atkal iziet no savas čaulas un atbalstīja viņu veselības cīņas laikā.