Reti kadri: Durbes ērgļu mazuļi kopā ar abiem vecākiem. FOTO
Durbē esošajā jūras ērgļu ligzdā turpinās abu mazuļu audzināšanas periods.
Kā redzams ligzdas novērošanas kamerā, ērgļu pāris Milda un Zorro gādā par mazuļu barošanu. Zorro nodrošina ģimeni ar zivīm.
Pēc abu mazuļu pabarošanas mazajiem ērglēniem atļāva pabaudīt saules starus, pavērot savas atvases bija ieradies arī tēvs Zorro. Portālam Jauns.lv izdevās tiešraidē fiksēt visu ģimeni vienkopus.
Durbes ērgļu ģimene 2026. gada pavasarī
Durbē esošajā jūras ērgļu ligzdā turpinās abu mazuļu audzināšanas periods.
Kā vēstīs, šosezon perēšanā apzinīgi iesaistījās arī tēviņš Zorro, kurš palīdzēja Mildai sildīt olas ligzdā, kā arī gādāja par ēdienu savai partnerei. Šajā pavasarī ērgļu ligzdā bija izdētas divas olas.
Milda kopā ar tēviņu Zorro jeb Zori ir kopš 2024. gada aprīļa, jo aprīļa vidū pazuda iepriekšējais tēviņš Hugo. Aprīļa beigās, kad Milda bija prom, krauklis no ligzdas aiznesa abas olas, tādēļ 2024. gada sezona Durbes ligzdā bija neveiksmīga.
Pērn Durbes ligzdā izšķīlās un vecāki izbaroja divus jaunos putnus - Leo un Neo.
Jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā, ir vispopulārākais LDF tiešraides objekts. Ligzda atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā.
Tiešraidē šī ligzda vērojama jau kopš 2015. gada. Jūras ērglim Durbertai, kas izšķīlās 2015. gadā, veltīta Imanta Bunkša sarakstīta grāmata "Brīnumola".