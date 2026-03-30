Klusais redzes zaglis: kā laikus pamanīt glaukomu un pasargāt redzi
Mūsdienu sabiedrībā arvien vairāk runājam par profilaksi – un ne velti. Daudzas slimības, arī acu veselības traucējumi, ilgu laiku attīstās nemanāmi. Viena no bīstamākajām ir glaukoma – bieži dēvēta par “kluso redzes zagli”. Tā ir viens no galvenajiem neatgriezeniska akluma cēloņiem cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma.
Bīstamākais šajā slimībā ir tas, ka sākuma stadijā tā parasti nerada sāpes vai izteiktus simptomus. Redze var šķist laba, taču tikmēr notiek pakāpenisks redzes nerva bojājums. Diemžēl šie bojājumi ir neatgriezeniski – zaudēto redzi atjaunot nav iespējams, var tikai palēnināt slimības progresēšanu.
Dažos gadījumos var parādīties neskaidra redze, gaismas apļi ap objektiem, acu vai galvassāpes, spiediena sajūta acīs. Tomēr visbiežāk glaukoma attīstās bez jebkādām sūdzībām. Tieši tāpēc regulāras profilaktiskās pārbaudes ir izšķirošas.
Viens no svarīgākajiem rādītājiem ir acs iekšējais spiediens. Tas rodas šķidruma dēļ, kas cirkulē acs iekšienē, nodrošinot tās formu un funkcijas. Ja šķidruma attece tiek traucēta vai tas veidojas pārmērīgi, spiediens var paaugstināties. Lai gan norma parasti ir robežās no 10 līdz 21 mmHg, katram cilvēkam drošais līmenis var atšķirties – dažkārt redzes nervs tiek bojāts pat pie “normāliem” rādītājiem.
Acs spiediena mērīšana ir vienkārša, ātra un nesāpīga procedūra. Profilaktiskajās pārbaudēs visbiežāk izmanto bezkontakta metodi jeb “gaisa pūtienu”. Metode ir droša un neprasa īpašu sagatavošanos.
Speciālisti iesaka pārbaudīt acs spiedienu vismaz reizi 1–2 gados, īpaši pēc 40 gadu vecuma. Biežāk tas jādara cilvēkiem ar paaugstinātu risku – ja ģimenē bijusi glaukoma, ir cukura diabēts, augsts asinsspiediens, izteikta tuvredzība vai ilgstoši lietoti kortikosteroīdi.
Svarīgi arī kliedēt mītus. Normāls acs spiediens ne vienmēr nozīmē, ka glaukoma nepastāv, savukārt paaugstināts – ka redzes zudums ir neizbēgams. Savlaicīga diagnostika un ārstēšana ļauj saglabāt redzi ilgtermiņā.
Glaukoma ir slimība, kas nebrīdina skaļi. Tāpēc visdrošākais veids, kā pasargāt redzi, ir rīkoties proaktīvi – regulāri pārbaudīt acis un uzticēties speciālistu ieteikumiem.
