Latvijā notiks līdz šim lielākais NATO aizsardzības tehnoloģiju eksperiments
Pieaugot bezpilota lidaparātu radītajiem draudiem, NATO oktobrī Latvijā testēs jaunākās digitālās un pretdronu aizsardzības tehnoloģijas līdz šim lielākajā "Digitālā mugurkaula eksperimentā".
Eksperiments norisināsies gan militārajā bāzē "Ādaži", kur tas notiek kopš 2022. gada, gan militārajā bāzē "Sēlija", piesaistot divreiz vairāk partneru nekā iepriekšējos gados un ievērojami paplašinot operatīvo un tehnoloģisko mērogu.
"DiBaX 2026" mērķis būs testēt digitālo infrastruktūru savienojumā ar dažādām aizsardzības tehnoloģijām, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu tehnoloģiju darbību NATO operācijās. 2026. gadā programmu plānots paplašināt, koncentrējoties uz sensoru un efektoru integrāciju, ar īpašu uzsvaru uz sensoru spējām, kas nepieciešamas, lai atklātu, identificētu un reaģētu uz jauniem draudiem.
Sensoru komponentes uzdevums ir skenēt gaisa telpu, lai fiksētu neautorizētus gaisa telpas pārkāpumus, tālāk, izmantojot "digitālo mugurkaulu", šī informācija tiek nodota komandvadības sistēmām, un tam seko atbilstoša efektora iedarbināšana, lai neitralizētu identificēto draudu.
Šie elementi kopā ļaus veikt eksperimentus visā mūsdienu aizsardzības spēju ķēdē – no draudu noteikšanas līdz ātrākai un pamatotākai lēmumu pieņemšanai un efektīvai aizsardzības reakcijai. Iniciatīva ir vērsta uz aizsardzības funkcijām – bezpilota gaisa draudu atklāšanu, izsekošanu, identificēšanu un neitralizēšanu.
"Eksperimentā "DiBaX 2026" Nacionālie bruņotie spēki kopā ar aizsardzības industriju jau piekto gadu, izmantojot jaunākās inovāciju sistēmas, meklēs risinājumus aktuālajiem drošības izaicinājumiem, stiprinot NATO spēju identificēt, reaģēt un atturēt potenciālos apdraudējumus," norāda aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Arī šogad galvenais tehnoloģiju integrators un viens no digitālā eksperimenta organizatoriem ir "LMT Defence", kas eksperimentam nodrošinās kritisko infrastruktūru, tehnisko zināšanu bāzi un cita veida atbalstu.