Episks iznāciens hokeja laukumā. Jaunā Škoda Epiq prezentācija Šveicē
Esam daudz runājuši, ka elektromobilitātei jābūt pieejamai, bet ne uzsvērti lētai. TV Autoziņas viesojās Šveicē, kur notika PC hokejā un tika prezentēts jaunais Škoda Epiq.
Škodas jaunākā elektromobiļa prezentācija notika vien pusotru stundu pirms Latvijas un Austrijas izlašu tikšanās Cīrihes hokeja spēles laukumā. Epiq dizainā likti lietā itin visi Škodas Modern Solid dizaina stila elementi, papildinot tos ar jaunas formas T veida LED starmešiem un citiem agrāk neredzētiem elementiem, piemēram, bampera apakšdaļu ar raksturīgām ventilācijas atverēm.
Škoda dizaineri saka, ka novākuši visu lieko, jas tas vēl iespējams. Epiq ir detaļas, kas norāda uz mīlestību pret šo produktu, piemēram firmas nosaukums uz aizmugurējā sānu statņa. Jaunā Epiq interjers ir vismaz vienā līmenī ar Škoda Elroq. Škoda bagāžnieks neizskatās gigantisks, bet tam ir papildus niša zem grīdas. Vietas pietiks ja ne visam, tad daudz kam. Epiq bagāžas telpas ietilpība ir 475 litri, bet priekšā ierīkots neliels frunk uzlādes kabeļiem.
Visa jaunā tehnika ir kā uz delnas - 290 Nm grieze, 440 km sniedzamība, 7 sekunžu paātrinājums līdz 100 km/h. Cik Epiq būs jaudīgs?Līdz pat 155 kW jeb virs 200 ZS, tātad ne tikai izdevīgs, bet arī jautrs braucamais. Nu kaut vai tāpēc vien, ka atšķirībā no citiem Škoda elektromobiļiem Epiq atkal ir disku bremzes arī aizmugurē.
Pavisam Škoda Epiq būs trīs jaudas versijas un divu ietilpību baterijas. Prognozētā sniedzamība ir no 310 līdz 440 km, bet direktora Klausa Zelmera apsolītā sākuma cena - 26 000 eiro. Latvijas tirgus Epiq sasniegs vien oktobrī.