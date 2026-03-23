Sešas pazīmes, kas norāda uz alkohola atkarību
Alkohola atkarību bieži attēlo kā galēju situāciju, kurā cilvēka dzīve ir pilnībā sagrauta. Patiesībā atkarība var attīstīties daudz nemanāmāk. Daudzi cilvēki iet uz darbu, rūpējas par savu ikdienas dzīvi un ārēji funkcionē normāli, tomēr atbilst atkarības kritērijiem.
Saskaņā ar Somijas ārsta narkologa Margaretes Hjakkinenas teikto, alkohola atkarība ir daudz biežāk sastopama, nekā parasti tiek uzskatīts. Diemžēl to bieži nenosaka, jo sākotnējā posmā cilvēks pat var nepamanīt izmaiņas savos ieradumos, kas saistīti ar alkohola lietošanu, ziņo "is.fi".
Alkohola atkarība nerodas vienā naktī. Parasti tas ir ilgstošs periods, kurā alkohola lietošana pakāpeniski palielinās. Sākumā lietošana var būt nejauša vai saistīta tikai ar svētkiem.
Pakāpeniski izdzertā alkohola daudzums palielinās, alkohola lietošana kļūst arvien regulārāka, un tas sāk arvien vairāk ietekmēt ikdienas dzīves ritmu.
Atkarības attīstība ir atkarīga no vairākiem faktoriem:
- iedzimta nosliece;
- kā cilvēks uztver alkohola iedarbību;
- personiskās īpašības un stresa izturība;
- apkārtne un vispārējā dzīves situācija.
Seši trauksmes signāli, kas norāda uz atkarību
Alkohola atkarība tiek novērtēta, pamatojoties uz starptautiskajiem diagnostikas kritērijiem. Ja pēdējā gada laikā tika novēroti vismaz trīs no šiem sešiem punktiem, tas var liecināt par atkarību.
1. Spēcīga tieksme pēc alkohola lietošanas. Tā nav parasta vēlēšanās, bet gan uzmācīga vajadzība. Domas par alkoholu pastāvīgi ienāk prātā, rodas spēcīga vēlme iedzert.
2. Grūtības kontrolēt izdzerto daudzumu. Plāns bija izdzert tikai vienu vai divas glāzes, bet situācija viegli iziet no kontroles, un izdzertais daudzums izrādās lielāks nekā sākotnēji bija plānots.
3. Abstinences sindroms, pārtraucot alkohola lietošanu. Abstinences simptomi ir ievērojami spēcīgāki nekā parasts paģiru stāvoklis. Tas var ietvert nelabumu, trīci, svīšanu vai spēcīgu satraukumu.
4. Tolerances pieaugums. Lai sasniegtu to pašu efektu, ir nepieciešamas arvien lielākas alkohola devas. Cilvēks bieži pat nenojauš, ka viņš dzer ievērojami vairāk nekā agrāk.
5. Citu interešu ignorēšana. Alkohols sāk aizņemt arvien vairāk laika un domas. Hobiji, attiecības ar cilvēkiem un citas iepriekš svarīgas aktivitātes atkāpjas otrajā plānā.
6. Turpinājums lietot alkoholu neskatoties uz sekām. Cilvēks saprot, ka alkohols rada problēmas (veselībā, sociālajās attiecībās vai darbā), bet tomēr nevar pārtraukt vai samazināt tā lietošanu.
Jo agrāk iejauksies, jo efektīvāka būs ārstēšana
Alkohola atkarība ir hroniska slimība, kas laika gaitā pasliktinās. Labā ziņa ir tā, ka jo ātrāk meklēsi palīdzību, jo vieglāka un efektīvāka būs ārstēšana. Mūsdienās ir pieejami dažādi ārstēšanas veidi, piemēram, grupu un individuālā terapija, kā arī medikamenti, kas palīdz atbrīvoties no atkarības.
Svarīgi zināt, ka ārstēšanās meklēšana neprasa tūlītēju un pilnīgu lēmumu pārtraukt dzert vienā mirklī. Daudziem pirmais solis ir patēriņa samazināšana un situācijas analīze. Dažreiz pietiek ar nelielu pauzi un godīgu savu alkohola lietošanas ieradumu novērtēšanu, lai ieliktu pamatus nopietnām izmaiņām.