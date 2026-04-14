Vardarbība baznīcas ēnā, nodokļu naudas izšķērdēšana un kāzu kleitu stāsti - par ko šodien spriedīs "Dāmas ar Drāmu"
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" tiksies trīs drosmīgas un pašpārliecinātas personības - Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniece Linda Abu Meri un publiciste, aktīviste Linda Curika.
Šīs sievietes nebaidās no nepopulāriem viedokļiem vai asām diskusijām, tāpēc sagatavojieties – šī vakara saruna būs tieša, godīga un līdz kaulam atklāta.
Izvēle vai sods? Diskriminācija pret sievietēm bez bērniem
Šovakar raidījumā tiks aplūkota tēma, kas viennozīmīgi liek uzvirmot kaislībām. Vai sieviete bez bērniem mūsdienu sabiedrībā joprojām tiek tiesāta? Dāmu viedokļi krasi dalās, bet eļļu ugunij pielies ielu intervijas – ko par šo domā Latvijas iedzīvotāji?
Transpersonas sportā
Vai transpersonām ir vieta sieviešu sportā? Linda Abu Meri ir nepielūdzama: "Vai nu tu esi dzimis kā sieviete, vai vīrietis – nekā pa vidu!" Tikmēr Lindai Curikai ir diametrāli pretējs redzējums. Vai dāmas spēs vienoties par kopīgu valodu jautājumā par dzimumu pārbaudēm?
Vardarbība baznīcas ēnā
Tāpat raidījuma uzmanības centrā nonāks satraucošais stāsts par katoļu priesteri Dambergu. Kā iespējams, ka pēc tiesas atzinuma par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgo mācītājs joprojām kalpo baznīcai? Linda Curika ar rūgtumu secina – katru nedēļu mēs saskaramies ar jauniem, skaļiem vardarbības gadījumiem. Bet kāpēc sistēma klusē?
Rīgas domes "pīrāgs": Līnijdejas un padels?
Kādēļ Rīgas pašvaldības nauda tiek novirzīta tik specifiskām izklaidēm kā līnijdejas un padels? Linda Curika ir pārliecināta – pieaugušajiem par saviem hobijiem jāmaksā pašiem. Tikmēr budžeta prioritātei jābūt bērniem, senioriem un tiem, kas to nevar atļauties.
Vai latviešu vīrietis baidās no stipras sievietes?
Iedvesmojoties no Ingas Spriņģes aktualizētās tēmas, dāmas analizēs – vai stipra sieviete blakus ir lepnums vai ērts rīks atbildības noņemšanai? Savā pieredzē dalās arī stiliste Indra Salceviča un dziedātāja Linda Leen.
Kāzu kleitu stāsti
Pēc nopietnākām diskusijām dāmu sarunā ienāks arī nedaudz maiguma. Atskatoties uz žurnāla "Kas Jauns" rakstu par sabiedrībā zināmām sievietēm savā kāzu dienā, dāmas ļausies sievišķīgām atmiņām par savām kāzu kleitām un to īpašo nozīmi, iezīmējot līdz šim personīgāko mirkli raidījuma vēsturē.
Skaties sarunu raidījumu “Dāmas ar Drāmu” jau šovakar pulksten 21:25 kanālā "STV Pirmā!".