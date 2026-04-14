FOTO: liesmas strauji izplatās - plaši glābēju spēki devušies dzēst ugunsgrēku dzīvojamā mājā Bruņinieku ielā

Ugunsgrēks Bruņinieku ielā
Ugunsdzēsēji strādā notikuma vietā Bruņinieku ielā 70, kur dzīvojamā mājā izcēlies ugunsgrēks.
Rīgā otrdien plaši glābēju spēki devušies dzēst ugunsgrēku dzīvojamā mājā Bruņinieku ielā 70.
Ugunsgrēka dzēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 30 glābēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm.
VUGD skatītājus aicina netuvoties ugunsgrēka vietai, lai netraucētu glābēju un citu operatīvo dienestu pārstāvju darbu un pārvietošanos notikuma vietā, kā arī atrodoties sadūmojumā nekaitētu savai veselībai.
Notikuma vietas tuvumā - Bruņinieku un Avotu ielas apkārtnē - ierobežota un ļoti apgrūtināta satiksme.
Kā informēja "Rīgas satiksmē", ugunsgrēka dēļ 50. maršruta autobusi Abrenes ielas virzienā tiek novirzīti pa Avotu ielu, Matīsa ielu un Čaka ielu, bet tālāk pa maršrutu. Izmaiņu laikā netiek apkalpotas pieturas "Bruņinieku iela" un "Čaka iela".