Okupanti pa gāzesvadu mēģināja iekļūt Ukrainas spēku aizmugurē - viņus notvēra pie izejas un iznīcināja
Krievijas karaspēks mēģināja iefiltrēties Ukrainas bruņoto spēku aizmugurē pa gāzesvadu Sumu apgabalā, bet grupa tika iznīcināta. Operācijā piedalījās divdesmit deviņi Krievijas karavīri.
Ukrainas desantnieki iznīcināja krievu karavīru grupu, kas mēģināja iefiltrēties Ukrainas bruņoto spēku pozīcijās Sumu apgabalā pa gāzesvadu.
Ukrainas Desanta trieciena spēku 71. atsevišķā gaisa mobilā brigāde ziņo, ka operācijā piedalījās 29 Krievijas karavīri. Ukrainas bruņotie spēki ziņoja, ka grupas kustība tika iepriekš atklāta, pateicoties izlūkošanai, bezpilota lidaparātiem un artilērijai. Pēc ienaidnieka maršruta identificēšanas visi mērķi tika iznīcināti.
Krievi šo maršrutu bija izmantojuši jau iepriekš
Ukrainas militārpersonas ziņo, ka šis nav pirmais mēģinājums iefiltrēties pa gāzesvadu šajā virzienā. Neskatoties uz iepriekšējiem zaudējumiem, Krievijas vienības atkal mēģināja izmantot slēptu maršrutu, lai sasniegtu Ukrainas pozīciju aizmuguri.
Brigāde norādīja, ka grupas kustību slēpšanai, iespējams, tika izmantoti sarežģīti laika apstākļi.
Iepriekš Aizsardzības spēku pārstāvji ziņoja par Krievijas karaspēka mēģinājumiem virzīties uz priekšu netālu no Miropilskes ciema Sumu apgabalā. Tomēr aktīvas kaujas turpinās, un Ukrainas vienības notur savas pozīcijas.