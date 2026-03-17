Kā varēja izrakstīt sievieti ar lodi mugurā? Pārbaudīs Stradiņa slimnīcas ārstu rīcību
Veselības inspekcija pārbaudīs Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ārstu rīcību, izrakstot sievieti ar lodi mugurā, vēsta Latvijas Televīzija. Pēc pašas teiktā, Vakarbuļļos viņu ievainojis nezināms šāvējs. Uzbrucēju joprojām meklē policija.
Divu centimetru garo lodi pēc nedēļas izoperēja Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Pirms tam sieviete bija vērusies Stradiņa slimnīcā, kur viņa netika operēta, jo mediķi situāciju novērtējuši kā dzīvību neapdraudošu, mudinot veseļoties ģimenes ārsta uzraudzībā.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktors Juris Nikolajenko izteicās, ka pacientes stāvoklis nav bijis akūts. Tā kā paciente cieta sāpes, tika nolemts lodi izņemt, skaidroja Nikolajenko.
Stradiņa slimnīcas pārstāvji joprojām uzskata, ka rīkojušies atbilstoši situācijai, varbūt pieklibojusi esot tikai komunikācija ar pacienti.
Veselības ministrs atsevišķu izmeklēšanu par notikušo nerosinās, taču viņš uzsver, ka lodi izņemt Stradiņa slimnīcā ir jāprot. Stradiņa slimnīcas galvenais ārsts Jānis Vilmanis pauda, ka šādu operāciju slimnīcas speciālisti spējot veikt, bet šajā gadījumā tam nav saskatīta nepieciešamība.
Valsts policijā (VP) saistībā ar gadījumu Rītabuļļos, kur sievietei, iespējams, ar pneimatisko ieroci bija nodarīti miesas bojājumi, sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par huligānismu, ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ja tas izdarīts, lietojot ieročus.
Cietušajai tiks nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze, lai noteiktu miesas bojājumu smaguma pakāpi. Likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija saistībā ar minēto gadījumu.
Jauns.lv jau ziņoja, ka incidents noticis 4. martā ap pulksten 14.20. Cietusī sieviete kopā ar draudzeni devusies pastaigā pa koka taku uz jūru, kad pēkšņi sajutusi asas sāpes mugurā. Šāviena troksnis nav bijis dzirdams, un arī iespējamais šāvējs notikuma vietā netika manīts. Jaka bijusi asinīs.
Valsts policija noskaidrojusi personu, kura, iespējams, varētu būt saistīta ar divu sieviešu sašaušanu Rīgā. Likumsargi portālam Jauns.lv norāda, ka šobrīd informācija par iespējamo vainīgo tiek pārbaudīta. Abi incidenti, kā liecina informācija sociālajos tīklos, notikuši dažādās vietās Rīgā. Viens gadījums 3. martā noticis Imantā, pie daudzdzīvokļu mājām Anniņmuižas bulvārī, savukārt otrs – 4. martā Rītabuļļu mežā pie koka laipas, kas ved uz jūru.
Tikmēr policija pastiprinājusi patrulēšanu apkārtnē un aicina atsaukties iedzīvotājus, kuriem varētu būt noderīga informācija par notikušo. Par iespējamiem novērojumiem vai aizdomīgām personām iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot pa tālruņa numuriem 25496866, 67500715 vai 112.