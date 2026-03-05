“Es vienkārši mēģinu eksistēt!” Sieviete ar retu medicīnisko stāvokli stāsta par dzīvi ar R izmēra krūtīm
28 gadus vecā Skotijas iedzīvotāja Sammera Robertsa dzīvo ar retu medicīnisko stāvokli – makromastiju, kas izraisa pārmērīgu krūšu augšanu. Šis stāvoklis viņai izraisījis virkni neērtību, un šobrīd viņa spiesta valkāt R izmēra krūšturi.
Lai gan Sammeras krūtis bijušas lielas jau kopš bērnu gadiem, oficiāla diagnoze viņai tika noteikta tikai pirms trim gadiem. “Pie ārstiem gāju jau kopš 13 vai 14 gadu vecuma, bet neviens nemācēja pateikt, kas ar mani notiek. Visi tikai norādīja, ka tā ir pubertāte vai ka man vajag notievēt,” norāda sieviete.
Viņa atzīst, ka par makromastiju pieejami maz pētījumu un daudzi mediķi par šo stāvokli zina ļoti maz. “Kad man noteica diagnozi, ārsts burtiski izdrukāja Vikipēdijas lapu un man to iedeva,” viņa atceras. Robertas krūtis, atkarībā no hormonu svārstībām, dažos brīžos aug straujāk un dažos - mazāk strauji. Piemēram, pagājušajā gadā viņai krūšu izmērs palielinājās par 11 krūštura izmēriem.
Sieviete norāda, ka lielo krūšu dēļ viņa jau kopš bērnības tikusi izsmieta, kā arī saņēmusi nevēlamu uzmanību no vīriešiem. Jau astoņu gadu vecumā viņa valkāja C izmēra krūšturi, un viņa atceras gadījumu, kad tika izraidīta no atrakciju parka, jo kāds sūdzējās par viņas apģērbu. “Tas bija absurdi. Man bija krekls ar garām rokām, bet kāds bija pasūdzējies, un parka vadība man lika aiziet un uzvilkt lielu džemperi,” viņa stāsta.
Robertsai bieži nākas saskarties ar pieņēmumu, ka viņa apzināti vēlas pievērst citu uzmanību. “Es vienkārši cenšos eksistēt, man vienkārši ir lielas krūtis,” viņa saka. Pagrieziena punkts viņas dzīvē notika pirms pāris gadiem, kad, strādājot restorānā, divi klienti rupji komentēja viņas izskatu. Pēc incidenta restorāna šefpavārs ieteica viņai apsvērt iespēju izveidot kontu pieaugušo platformā "OnlyFans".
Sākumā ideja šķita šokējoša, taču vēlāk viņa nolēma pārņemt kontroli pār to, kā cilvēki uztver viņas ķermeni un platformai pievienojās. “Es vienmēr uzskatīju savu ķermeni par kaut ko pretīgu, jo tas vienmēr tika pārmērīgi seksualizēs,” viņa saka. “Bet kad izveidoju profilu vietnē "OnlyFans", manī it kā kaut kas noklikšķēja, un es sapratu, ka tā nav mana vaina, ka man ir šāds ķermenis.” Tagad satura veidošana ir viņas pilna laika darbs, un, kā viņa pati atzīst, tas ļāvis viņai beidzot justies brīvākai un pārliecinātākai par sevi.