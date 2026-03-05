Vankūveras "Canucks" sūta prom pieredzējušu aizsargu un komentē Bļugera iespējamo aizmainīšanu
Latvijas hokejista Teodora Bļugera pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Vankūveras "Canucks" aizmainījusi pieredzējušo aizsargu Taileru Maijersu uz Dalasas "Stars", trešdien paziņoja Vankūveras komanda. Neskaidra ir arī Bļugera nākotne komandā.
Maiņas darījumā "Canucks" tika pie 2027. gada drafta otrās kārtas un 2029. gada ceturtās kārtas izvēlēm. 36 gadus vecais aizsargs šosezon 57 spēlēs sakrājis astoņus (1+7) punktus, bet savas 17 gadus ilgās NHL karjeras laikā Bufalo "Sabres", Vinipegas "Jets" un "Canucks" rindās kopumā 1123 mačos ticis pie 403 (100+303) punktiem. "Stars" ar 85 punktiem 61 mačā ir otrajā pozīcijā Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Canucks" ar 43 punktiem ir stabilā pēdējā pozīcijā visā čempionātā.
Nav izslēgts, ka šis nav pēdējais "Canucks" darījums. Tā kā komanda ir pēdējā vietā visā līgā, tad par tiem hokejistiem, kuriem pēc sezonas beigsies līgums, var interesēties citas vienības. Starp kandidātiem ir arī Teodors Bļugers. "Viņš pie mums ir bijis lielisks, es viņu pazīstu kopš brīža, kad Teodors uzsāka profesionālo karjeru. Taču mans uzdevums ir darīt to, kas ir labākais Vankūveras “Canucks” komandai," par iespējamo maiņu teica "Canucks" ģenerālmenedžeris Patriks Alvins.
Aktīvi transfēru tirgū turpina darboties pēdējo divu gadu fināliste Edmontonas "Oilers", kas nedēļas laikā veikusi otru darījumu ar Čikāgas "Blackhawks". Ceturtdien "Oilers" no Čikāgas kluba ieguva uzbrucējus Džeisonu Dikinsonu un Koltonu Daku, pretī atdodot uzbrucēju Endrū Mandžapani un 2027. gada drafta pirmās kārtas izvēli.
30 gadus vecais Dikinsons šosezon 47 spēlēs izcēlies ar 13 (6+7) punktiem, bet kopumā 11 gadus ilgās NHL karjeras laikā 549 mačos sakrājis 168 (74+94) punktus, savukārt 23 gadus vecais Daks šosezon 53 spēlēs ticis pie deviņiem (3+6) punktiem un 47 soda minūtēm. Pērn viņš debitēja NHL un 25 spēlēs sakrāja septiņus (2+5) punktus.
29 gadus vecais Mandžapane šajā sezonā 52 spēlēs iekrāja 14 (7+7) punktus, bet kopumā viņam deviņu sezonu laikā (septiņas - Kalgarī "Flames", viena - Vašingtonas "Capitals") izdevies aizvadīt 550 mačus, kuros sakrāti 257 (130+127) punkti.
Maiņas darījumu ceturtdien veica arī līgas līdervienība Kolorādo "Avalanche", kas no Nešvilas "Predators" ieguva aizsargu Niku Blankenburgu. Par 27 gadus veco aizsargu, kurš šosezon 49 spēlēs sakrāja 21 (6+15) punktu, "Avalanche" atdeva nākamā gada piektās kārtas drafta izvēli. Blankenburgs NHL aizvada piekto sezonu, no kurām pirmajās trīs spēlēja Kolumbusas "Blue Jackets" rindās. Viņa kontā 164 spēles un 55 (16+39) punkti.
Citā ceturtdienas darījumā Kalgari "Flames" uz Jūtas "Mammoth" aizmainīja aizsargu Makenziju Vīgaru, pretī saņemot aizsargu Olli Mātu un NHL vēl nespēlējušo uzbrucēju Džonatanu Kastanju, kā arī trīs otrās kārtas izvēles šī gada draftā. 32 gadus vecais Vīgars šosezon 60 mačos sakrājis 21 (3+18) punktu, bet kopumā NHL karjerā Floridas "Panthers" un "Flames" rindās viņam 610 spēles un 272 (62+210) punkti.
Tikmēr 31 gadu vecais Māta šosezon piedalījies tikai 22 spēlēs, kurās ticis pie vienas rezultatīvas piespēles. Somu aizsargs 13 sezonu laikā NHL laukumā devies 783 spēlēs un Pitsburgas "Penguins", Čikāgas "Blackhawks", Losandželosas "Kings", Detroitas "Red Wings" un Jūtas kluba rindās sakrājis 196 (42+154) punktus, bet "play off" viņam 85 mačos 27 (5+22) punkti. Māta ar "Penguins" ir kļuvis par divkārtēju Stenlija kausa ieguvēju.
Savukārt 20 gadus vecais Kastanja, kuru 2023. gada draftā Arizonas "Coyotes" izvēlējās trešajā kārtā ar kopējo 70. numuru, pagaidām spēlē Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA). NHL šīs sezonas transfēru periods noslēgsies piektdien plkst. 22 pēc Latvijas laika.