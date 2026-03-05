Ratiņkērlingisti Rožkova/Lasmans zaudē arī otrajā paralimpisko spēļu mačā
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans ceturtdien Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu ratiņkērlinga turnīra jaukto pāru sacensībās piedzīvoja otro zaudējumu.
Latvijas duets ceturtdienas pirmajā spēlē ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim, kas savukārt svinēja otro panākumu.
Jau vēstīts, ka Rožkova/Lasmans trešdien pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu. Šodien Latvijas ratiņkērlingisti plkst. 20.05 vēl tiksies ar Lielbritānijas pāri, maču tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam LTV7.
Turpinājumā Latvijas duets spēkosies ar Igauniju, Itāliju, Dienvidkoreju un Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām.
Paralimpiskajās spēlēs ratiņkērlinga sacensībās startēs arī Latvijas jauktā komanda, kuras sastāvā būs Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko. Latvijas izlase sacensības sāks sestdien. Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.