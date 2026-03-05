Tralmakam rezultatīva piespēle un labākā lietderība kluba uzvarā AHL
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā asistēja vārtu guvumā, Grendrepidsas "Griffins" komandai svinot uzvaru.
"Griffins" mājās ar 7:3 (2:2, 2:0, 3:1) pārspēja Rokfordas "Icehogs", tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
🚨Michael Brandsegg-Nygård!!!🚨 third point in this game. The griffins are just going to the net hard tonight cleaning up there own rebounds. #GoGRG #LGRW #AHL pic.twitter.com/zwonE2FX4i— Hockeytown West Podcast (@HockeytownWpod) March 5, 2026
Šajā spēlē latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī un bez rezultatīvas piespēles nopelnīja arī labāko lietderības koeficientu komandā +4. Tralmaks šosezon 47 mačos guvis 18 vārtus, atdevis deviņas rezultatīvas piespēles un ticis pie pozitīva lietderības koeficienta +24.
"Griffins" ar 88 punktiem 54 spēlēs ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, kā arī nodrošinājusi sev vietu izslēgšanas turnīrā.
Citā spēlē pie panākuma bez savainotā latviešu uzbrucēja Dana Ločmeļa tika Providensas "Bruins", kas viesos ar 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) pieveica Hārtfordas "Wolf Pack" komandu. "Bruins" ar 85 punktiem 53 spēlēs ir Austrumu konferences līdere.