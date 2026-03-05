Bļugeram liels spēles laiks un noraidījums svarīgā brīdī "Canucks" septītajā zaudējumā pēc kārtas
Kārtējo zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā trešdien piedzīvoja latviešu uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" vienība, kas savā laukumā piekāpās Karolīnas "Hurricanes" komandai.
"Canucks" zaudēja ar 4:6 (2:1, 1:4, 1:1), piedzīvojot septīto neveiksmi pēc kārtas.
Bļugers laukumā bija 15 minūtes un 50 sekundes, no kurām minūti un 29 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu metienu vārtu rāmī, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, bloķēja vienu metienu, uzvarēja septiņos no 12 iemetieniem, nopelnīja divas soda minūtes un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Viesu rindās ar trim gūtiem vārtiem jeb "hat trick" izcēlās Nikolajs Ēlers, bet pa 1+1 sakrāja Sebastjans Aho, Šons Volkers un Andrejs Svečņikovs. Mājinieku sastāvā vārti un divas rezultatīvas piespēles Filipa Hroneka kontā, 1+1 sakrāja Marko Rosi, bet vēl pa vieniem vārtiem guva Broks Besers un Nils Hoglanders.
"Canucks" ar 43 punktiem 61 spēlē ir pārliecinošā pēdējā vietā Rietumu konferencē un visā līgā, bet "Hurricanes" ar 84 punktiem ir pirmie Austrumu konferencē. Nākamo maču Vankūveras komanda aizvadīs naktī uz sestdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Čikāgas "Blackhawks" hokejistiem.