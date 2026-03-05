Irānā.
Pasaulē
Šodien 08:57
ASV un Izraēlas triecieni Irānai: Kanādas premjers neizslēdz iespēju iesaistīties
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ceturtdien paziņoja, ka viņš nevar izslēgt savas valsts militāru līdzdalību karadarbībā Irānā.
Vizītes laikā Austrālijā Kārnijam jautāja, vai ir situācija, kurā Kanāda varētu iesaistīties.
"Nekad nevar kategoriski izslēgt dalību," viņš teica, vienlaikus uzsverot, ka šis jautājums ir "hipotētisks".
"Mēs atbalstīsim savus sabiedrotos," sacīja Kārnijs, piebilstot, ka "mēs vienmēr aizstāvēsim kanādiešus".
Kārnijs sacīja, ka ASV un Izraēlas triecieni Irānai ir "pretrunā ar starptautiskajām tiesībām".
Tomēr viņš atbalsta centienus apturēt Irānu no kodolieroča iegūšanas - nostāju, ko Kanāda ieņem "ar nožēlu", jo tas ir "vēl viens starptautiskās kārtības neveiksmes piemērs".
Kanādas līderis ceturtdien atkārtoja savu aicinājumu "deeskalēt" konfliktu.