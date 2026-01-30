Izvēloties preventīvos pasākumus un zinot, kā rīkoties ārkārtas situācijās, tu vari efektīvi pasargāt sevi un savus tuviniekus no nosalšanas sekām.
Latvijai tuvojas arktisks aukstums - 5 padomi, kā no nosalšanas pasargāt sevi, tuviniekus, mājdzīvniekus
Aukstums ziemā var radīt nopietnus draudus veselībai, īpaši, ja neesam pienācīgi sagatavojušies. Lūk, svarīgi padomi, kā atpazīt nosalšanas pazīmes, kā rīkoties, ja tas noticis, kad obligāti jāmeklē mediķu palīdzība, un kā pasargāt sevi, tuviniekus un mājdzīvniekus no aukstuma sekām.
Latvijai tuvojas arktisks aukstums, un sala sekas var būt dramatiskas - no dažādu ekstremitāšu amputācijas līdz organisma pilnīgai atdzišanai, kas var beigties pat ar nāvi. Sals var skart visus, taču vismazāk aizsargātie ir mazi bērni, veci cilvēki un dzīvnieki.