Sinoptiķi sola bargu salu: izplatīts steidzams brīdinājums visiem dzīvnieku saimniekiem
Pārtikas un veterinārais dienests aicina parūpēties gan par mājdzīvniekiem, gan lauksaimniecības dzīvniekiem aukstajā laikā, liecina dienesta publiskotā informācija.
PVD norāda, ka ziema šogad ir īpaši auksta un sinoptiķu prognozes liecina, ka sals tikai pieņemsies spēkā. Dienestā atzīmē, ka uz suņiem, kuri lielākoties uzturas ārā, aukstums un sals iedarbojas visvairāk.
PVD skaidro, ka pie zemas temperatūras dzīvniekiem nepieciešamas papildu kalorijas organisma sasildīšanai un dzīvības procesu uzturēšanai, tāpēc suņiem, kuri pārsvarā uzturas ārā, aukstā laikā jādod kalorijām bagātāka barība un jāpalielina barības deva. Savukārt ūdens suņa bļodā sasalst ātri, tāpēc pēc iespējas jādod iespēja padzerties siltu ūdeni.
Tāpat, ja sunim ir būda, tā ir jānosiltina, lai dzīvnieku pasargātu no aukstuma. Būdas ieeja jāaizsedz ar vēju un aukstumu aizturošu aizkaru. Guļvietu ieteicams noklāt ar biezu salmu kārtu, sienu vai biezu segu.
PVD norāda, ka arī minētie pasākumi nenodrošina ķermeņa siltuma saglabāšanu, it īpaši, ja gaisa temperatūra noslīd zemāk par mīnus 20 grādiem, tāpēc šādos laika apstākļos dzīvniekus vislabāk ielaist iekštelpās.
Dienestā informē, ka lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem jārūpējas par dzīvniekiem, gādājot par iespēju patverties no vēja un nokrišņiem un nodrošinot dzīvniekus ar pietiekamu daudzumu barības un ūdens. Aukstajā laikā jāapsver iespēja atlikt dzīvnieku pārvadājumus. Savukārt situācijās, kad tos nav iespējams atcelt, jānodrošina, ka pārvadājuma laikā transportlīdzeklī ir papildu pakaiši, kas transportēšanas laikā pasargās dzīvniekus no aukstā vēja un sala.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.