Preiļu slimnīca iepazīstina ar mūsdienīgām operācijām
Preiļu slimnīca turpina attīstīt traumatoloģijas un ortopēdijas pakalpojumus, nodrošinot pacientiem mūsdienīgas, mazinvazīvas operācijas, kuras iespējams veikt gan par maksu, gan valsts finansējuma ietvaros. Mūsu mērķis ir uzlabot pacientu dzīves kvalitāti un nodrošināt kvalitatīvu ķirurģisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai.
Pleca locītavas artroskopiska operācija Preiļu slimnīcā
Preiļu slimnīcas traumatoloģijas, ortopēdijas, rokas un rekonstruktīvās mikroķirurģijas, plastiskās ķirurģijas dienas stacionārā veikta otrā pleca artroskopiska tenopeksija ārsta Jurija Krupeņko vadībā.
Pacientam iepriekš veiktajā magnētiskās rezonanses izmeklējumā tika konstatēts pleca locītavas bojājums ar muskuļa plīsumu. Pamatojoties uz izmeklējumu rezultātiem, tika pieņemts lēmums par ķirurģiskas ārstēšanas nepieciešamību.
Operācija Preiļu slimnīcā tika veikta vispārējā anestēzijā. Artroskopijas laikā tika konstatēts locītavu veidojošo audu bojājums un saaugumi, veikta to pārdalīšana, locītavas revīzija un rotatoru manžetes fiksācija.
Šī ir mazinvazīva operācija, kas tika veikta, izmantojot trīs nelielas griezuma vietas, tādējādi samazinot pēcoperācijas sāpes un veicinot ātrāku pacienta atveseļošanos. Pacients jau nākamajā dienā ir spējīgs doties mājās un turpina ārstēšanos ar konservatīvu terapiju.
Plašākas iespējas pacientiem Preiļu slimnīcā
Papildus pleca locītavas artroskopiskajām operācijām Preiļu slimnīcā tiek veiktas arī artroskopiskas ceļa locītavas priekšējo krustenisko saišu rekonstrukcijas operācijas, nodrošinot pacientiem augstas kvalitātes traumatoloģisko un ortopēdisko palīdzību.
Šo pakalpojumu pieejamība reģionālajā slimnīcā ļauj pacientiem saņemt nepieciešamo ārstēšanu savlaicīgi, bez nepieciešamības doties uz attālākiem medicīnas centriem.
Pateicamies mūsu traumatologam, ortopēdam, ārstam Jurijam Krupeņko par ieguldīto darbu, profesionalitāti un iniciatīvu, attīstot traumatoloģijas un ortopēdijas pakalpojumus Preiļu slimnīcā un uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti.
Nepieciešamības gadījumā, lai pieteiktos uz vizīti pie traumatologa, ortopēda Jurija Krupeņko, iespējams sazināties, izmantojot PreiļiMED vienoto tālruņa numuru [+371 65307757](tel:+371 65307757).