112
Šodien 09:32
Ķekavas novadā kūlas ugunsgrēkā cietis cilvēks
Ķekavas novadā sestdien, 14. martā, kūlas ugunsgrēkā cietis cilvēks, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
VUGD sestdien pirms pusnakts, plkst, 23.36 saņēma izsaukumu uz Ķekavas novada Ķekavas pagastu, kur dega pērnā gada zāle viena hektāra platībā.
Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 00.41 darbs notikuma vietā noslēdzās.
VUGD pavēstīja, ka pagājušajā diennaktī Latvijā dzēsti 25 kūlas ugunsgrēki.
Dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana Latvijā ir aizliegta, sodāma un bīstama.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 83 izsaukumus - 53 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem divi bija uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet vēl 14 izsaukumi bija maldinājumi.