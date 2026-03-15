Sieviete pārcēlās uz "visdrošāko" valsti, bet pēc 7 mēnešiem aizbēga no tās: kāds ir iemesls?
Blogere un veterināre Hanna Hamara nolēma radikāli mainīt savu dzīvi un no Austrālijas pārcēlās uz Islandi – valsti, ko bieži dēvē par visdrošāko pasaulē.
Tomēr jau pēc septiņiem mēnešiem viņa atgriezās mājās. Savā "YouTube" kanālā sieviete pastāstīja par iemesliem, kas lika viņai pamest jauno dzīvesvietu, raksta "Mirror".
Pēc Hamaras vārdiem, viņa nolēma pārcelties uz Islandi, lai izpētītu savas mātes saknes, kura pameta šo valsti 30 gadu vecumā. "Viņa pārcēlās šeit, kad es biju zīdainis, un kopš tā laika mēs dzīvojam Austrālijā," paskaidroja sieviete.
Blogere pastāstīja, ka Islande ir neliela valsts ar iedzīvotāju skaitu ap 300 tūkstošiem cilvēku, un viņas māte pat pazīst daudzus vietējos iedzīvotājus. Uz ielām Hanna sastapusi cilvēkus, kuri zināja viņas māti.
Kāpēc Islandi uzskata par visdrošāko valsti
Saskaņā ar 2025. gada Globālo miera indeksu, Islande jau vairākus gadus pēc kārtas ir vismierīgākā valsts pasaulē. Tā ieņem pirmo vietu reitingā kopš 2008. gada.
Statistikas dati liecina, ka 2025. gadā Islandē dzīvoja gandrīz 74 tūkstoši imigrantu, kas sastādīja apmēram 19% no valsts iedzīvotāju skaita.
Skaudrie laikapstākļi
Septiņu mēnešu laikā, ko Hamara pavadīja Islandē, viņa piedzīvoja gan vasaras, gan ziemas sezonas. Blogere bija pārsteigta par valsts laikapstākļiem. Islandē bieži tiek izsludināti oranžie un sarkanie brīdinājumi par bīstamiem laikapstākļiem.
Pēc viņas vārdiem, oranžais līmenis nozīmē nopietnus laikapstākļus, kad varas iestādes iesaka izvairīties no ceļošanas. Sarkanais līmenis ir visaugstākais un norāda uz ekstrēmām briesmām transportam, infrastruktūrai un cilvēkiem.
"Islandē patiešām ir jābūt ļoti uzmanīgam, nevajadzētu sēsties pie stūres, kad laika apstākļi to neļauj, jo tie ir nežēlīgi," viņa pastāstīja.
Pēdējo septiņu mēnešu laikā sieviete piedzīvoja vairākus šādus brīdinājumus. Vienu no lidojumiem ar lidmašīnu sliktos laika apstākļos viņa nodēvēja par "visbaisāko pieredzi savā dzīvē".
Tumšie ziemas mēneši un miega problēmas
Galvenais iemesls, kāpēc Hanna nolēma atgriezties Austrālijā, bija miega traucējumi. Islandes ziemas ir pazīstamas ar ļoti īsu gaismas dienu un ilgstošu tumsu. Saskaņā ar blogeres teikto, tas ievērojami ietekmēja viņas pašsajūtu.
"Godīgi sakot, galvenais iemesls, kāpēc es rezervēju biļeti un nolēmu atgriezties mājās, bija miegs. Es nespēju tikt galā ar miegu, un apkārt nebija cilvēku, kas palīdzētu man uzturēt ritmu," viņa teica.
Pastāvīga miega trūkuma dēļ viņai kļuva arvien grūtāk strādāt un saglabāt pozitīvu attieksmi. Turklāt viņa jutās vientuļa, jo blakus nebija tuvu draugu vai ģimenes.
Kultūršoks
Vēl viens negaidīts brīdis blogerei bija vietējo iedzīvotāju uzvedība. Viņa atzīmēja, ka islandieši var šķist mazāk atvērti nekā austrālieši. Piemēram, viņi nesaka "Sveiki", ejot pa ielu.
Turklāt viņas nezināšana islandiešu valodas dēļ kļuva par vēl vienu šķērsli komunikācijai. Tajā pašā laikā Hanna uzsvēra, ka islandieši patiesībā ir ļoti laipni cilvēki, vienkārši viņiem ir nepieciešams vairāk laika, lai atvērtos.
"Islandieši ir cilvēki, kas ir zemes sāls... Es domāju, ka, tiklīdz jūs atklāsiet viņu cieto čaulu, [viņi] kļūst par vieniem no vismīļākajiem cilvēkiem, kādus jūs jebkad sastapsiet, bet, pie velna, cik grūti ir atvērt šo čaulu," viņa pastāstīja.
Dzīves dārdzība
Blogere bija arī šokēta par pārtikas cenām. Pēc viņas teiktā, daži produkti var izmaksāt divreiz vai pat trīsreiz dārgāk nekā Austrālijā. Tādēļ viņai bieži nācās pirkt lētākos produktus un pusfabrikātus.
"Man nebija sajūtas, ka man ir budžets augļu un dārzeņu iegādei. Ja tu neesi bagāts cilvēks, ēst ārpus mājas patiesībā ir neiespējami," teica sieviete.