Liepājas Reģionālā slimnīca iegādājusies modernu aparatūru, kas paaugstina dzemdību drošību
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļa iegādājusies jaunākās paaudzes STAN S41 augļa uzraudzības iekārtu, kas nodrošina precīzāku un drošāku mātes un augļa stāvokļa izvērtēšanu. Jaunā sistēma palīdz savlaicīgi pamanīt distresa pazīmes, samazina lieku iejaukšanos un paaugstina dzemdību drošību, īpaši augsta riska gadījumos.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā iegādāta jaunākās paaudzes STAN S41 augļa uzraudzības iekārta, kas aizstāj līdzšinējo aparatūru un nodrošina vēl precīzāku, drošāku un mūsdienīgāku augļa uzraudzību. Jaunā iekārta palīdz ārstiem un vecmātēm padziļināti un precīzi uzraudzīt mātes un augļa vitālos rādītājus gan pirmsdzemdību periodā, gan dzemdību laikā, savlaicīgi atklājot augļa distresa pazīmes un būtiski paaugstinot dzemdību drošību.
Šī aparatūra ļauj klausīties bērniņa sirdstoņus un precīzāk saprast, kā jūtas mazulis. Tas ir īpaši svarīgi brīžos, kad dzemdību laikā ir izmaiņas sirdstoņu pierakstā un nepieciešams pieņemt pārdomātu lēmumu, kas būtu vislabākais gan mammai, gan bērnam.
Vecmāte Iveta Beihmane skaidro: “Ar šī aparāta palīdzību mēs varam padziļināti izvērtēt, kā jūtas bērniņš, vēl esot mātes puncī. Ja parastajā kardiomonitorā sirdstoņu pieraksts ir šaubīgs, tad šī ierīce palīdz, analizējot augļa kardiogrammas pierakstu, precīzāk saprast situāciju un pieņemt pamatotu lēmumu.”
STAN S41 palīdz izvairīties no nevajadzīgas steigas un liekām operācijām, ja bērniņa stāvoklis patiesībā ir stabils. Tas nozīmē, ka dzemdības var noritēt mierīgāk un dabiskāk, vienlaikus saglabājot augstu drošības līmeni.
“Ja aparāts rāda, ka bērniņam viss ir labi, mēs varam būt droši un turpināt dzemdības bez liekas iejaukšanās,” uzsver vecmāte.
STAN S41 tiek izmantots gadījumos, kad augļa sirdstoņu izmaiņas ir robežsituācijās, kā arī augsta riska grūtniecībās – ar sievietes informētu piekrišanu. Ar iekārtu strādā gan vecmātes, gan ārsti, kopā rūpējoties par mierīgu, drošu un atbalstošu dzemdību procesu.
“Man kā vecmātei ir ļoti svarīgi justies pārliecinātai. Šāda iekārta dod drošības sajūtu, jo palīdz savlaicīgi pamanīt izmaiņas un pieņemt pareizus lēmumus,” uzsver Iveta Beihmane.
Pētījumi rāda, ka šāda padziļināta uzraudzība palīdz samazināt gan bērniņa skābekļa trūkuma risku, gan operatīvu dzemdību nepieciešamību. Tas nozīmē lielāku drošību, mieru un uzticēšanos dzemdību procesam.
Liepājas Reģionālā slimnīca turpina attīstīt dzemdību aprūpi, lai ikviena topošā māmiņa un viņas mazulis būtu drošās, profesionālās un gādīgās rokās.