Bļugeram un Girgensonam neveiksmes NHL spēlēs, Šilova pārstāvētā “Penguins” izrauj uzvaru
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā piedzīvoja zaudējumu, kamēr citā spēlē piekāpās arī Zemgus Girgensons un Tampabejas "Lightning".
"Canucks" mājās ar 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) atzina Sietlas "Kraken" pārākumu.
Bļugers spēlēja 15 minūtes un 26 sekundes un bloķēja divus metienus, uzvarēja astoņos no 11 iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3.
Vankūveras komandas rindās ar precīziem metieniem izcēlās Marko Rosi un Evanders Keins. Starp viesiem Bobijs Makmans guva divus vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli, Metijs Benīrss iekrāja trīs (1+2) punktus, bet vēl pa reizei "Canucks" vārtos ripu raidīja Džereds Makans un Džeimijs Oleksiaks.
"Canucks" ar 48 punktiem 66 mačos Rietumu konferencē ierindojas 16. pozīcijā, bet "Kraken" ar 69 punktiem 65 spēlēs ieņem devīto vietu.
Savukārt "Lightning" savā laukumā ar 2:4 (0:2, 2:0, 0:2) piekāpās Austrumu konferences līderei Karolīnas "Hurricanes".
Girgensons uz ledus bija astoņas minūtes un 20 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, uzvarēja vienā no trijiem iemetieniem un tika pie piecu minūšu noraidījuma par kaušanos, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Tampabejas komandas labā vārtus guva Janni Gurds un Šarls Eduārs D'Astruss, kamēr Karolīnas vienības rindās ar precīziem metieniem izcēlās Andrejs Svečņikovs, Sebastians Aho, Džordans Martinoks un Logans Stankovens.
"Lightning" ar 84 punktiem 65 spēlēs Austrumu konferencē ieņem trešo vietu, kamēr "Hurricanes" ar 90 punktiem 66 mačos ir līdere.
Citā spēlē Pitsburgas "Penguins", Artūram Šilovam paliekot uz rezervistu soliņa, izbraukumā ar 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) pārspēja Jūtas "Mammoth", kas piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas.
"Penguins" guva uzvaru nesošos vārtus trešās trešdaļas astotajā minūtē, precīzam esot Noelam Akjari, kamēr vēl pa reizei mājinieku vārtos ripu raidīja Braiens Rasts, Tomijs Novaks un Entonijs Manta.
Jūtas komanda ar 74 punktiem 67 cīņās Rietumu konferencē ir sestajā vietā, kamēr "Penguins" ar 81 punktu 66 spēlēs Austrumu konferencē ieņem piekto pozīciju.
Vēl Kolumbusas "Blue Jackets" ar Elvi Merzļikinu rezervē izbraukumā ar 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja.
Viesu uzvaru sekmēja Kirils Marčenko, kurš guva vienīgos "Blue Jackets" vārtus pamatlaikā un vienīgais pārspēja pretinieku vārtsargu pēcspēles metienu sērijā.
"Blue Jackets" ar 79 punktiem 66 spēlēs Austrumu konferencē ierindojas devītajā pozīcijā, bet "FLyers" ar 74 punktiem ir par divām vietām zemāk.