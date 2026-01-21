Palīdzēts tūkstošiem pacientu: šodien Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrs svin 10 gadu jubileju
21. janvārī Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centrs (EMMC) atzīmē savu 10 gadu jubileju. 10 gadu laikā centra speciālisti palīdzējuši vairākiem tūkstošiem pacientu.
2025. gadā veikti vairāk nekā 800 miega izmeklējumi, virs 4000 standarta un miega EEG izmeklējuma stundu, kā arī vairāk nekā 4000 stundu ilgtermiņa EEG izmeklējumos. Miega speciālisti palīdz ar miega traucējumiem jebkura vecuma cilvēkiem – zīdaiņiem, kas bieži mostas naktī, pirmskolas bērniem, kas naktīs mostas ar raudāšanu vai atsakās iet gulēt, pusaudžiem ar pārmērīgu miegainību un grūtībām iemigt, un visa vecuma bērniem ar elpošanas traucējumiem miega laikā.
2015. gadā Bērnu slimnīca izveidoja miega laboratoriju un sāka veikt jaunu izmeklējumu – videoelektroencefalogrāfijas jeb video EEG novērošanu. Tā kā abām jomām – miega traucējumu un epilepsijas izmeklēšanai un ārstēšanai – ir līdzīga izmeklējumu norise un nepieciešamās personāla prasmes, tika pieņemts lēmums veidot vienotu Epilepsijas un miega medicīnas centru ar kopēju personālu un telpām. Šis ļāva efektīvi izmantot Bērnu slimnīcas resursus un nodrošināt pacientiem visaptverošu aprūpi.
“Sākotnēji mums bija tikai attāla cerība ieviest epilepsijas ķirurģisku ārstēšanu. Taču šobrīd epilepsijas ķirurģijas jomā kopā ar Bērnu slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīniku spējam to pašu, ko vadošās pasaules klīnikas, tostarp arī stereotaktisku EEG un miniinvazīvu ārstēšanu ar radiofrekvences ablāciju. Miega medicīnā katru pacientu centra pirmsākumos uzskatījām par lielu notikumu, taču šobrīd katru gadu veicam vairākus simtus izmeklējumu,” atklāj Jurģis Strautmanis, Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centra vadītājs.
EMMC nodrošina augsta līmeņa diagnostiku un ārstēšanu gan bērniem, gan pieaugušajiem ar epilepsiju un miega traucējumiem. Šo gadu laikā no viena kabineta, vienas māsas un viena nepilnas slodzes ārsta tas izaudzis par modernu centru ar lielu, kompetentu speciālistu komandu un pasaules labākajiem standartiem atbilstošas palīdzības spējām.
Papildus izmeklējumu veikšanai, EMMC par savu pienākumu uzskata arī rūpes par epileptoloģoijas un miega medicīnas nozares attīstību, kā arī grūtu un sarežģītu epilepsijas pacientu un miega slimību pacientu ārstēšanas koordinēšanu. Vienlaikus centra speciālisti strādā arī pie sabiedrības izglītošanas, lai lauztu aizspriedumus par epilepsiju kā neārstējamu slimību, kas vienmēr saistīta ar sliktu prognozi un konstantu medikamentu lietošanu, par sabiedrībā izplatītu nepatiesu pārliecību, ka bērniem ar epilepsiju nevajadzētu iet parastā pirmskolas izglītības iestādē vai skolā un citiem ar epilepsiju saistītiem mītiem.
Lai mainītu vēl kādu sabiedrībā izplatītu uzskatu, ka epilepsijas pacienti nevar sportot, EMMC savā jubilejā aicināja uz simbolisku skrējienu Bērnu slimnīcas teritorijā. “Skriešana savam priekam lēnā vai mērenā tempā bez tiekšanās uz rekordiem ir viens no veselīgākajiem fiziskās aktivitātes veidiem. Tā uzlabo sirds-asinsvadu veselību, mentālo veselību, stiprina kaulus un uzlabo imunitāti. Turklāt skriešana svaigā gaisā ir pieejama jebkuram. Ir pierādīts, ka fiziskā slodze uzlabo gan miegu, gan veselību epilepsijas pacientiem. Ne tikai slimība, bet arī kustība var būt vienojošs faktors starp ārstiem un pacientiem,” uzsver Jurģis Strautmanis.
Ar šo skrējienu, kurā savu atbalstu epilepsijas pacientiem un viņu tuviniekiem pauž gan Bērnu slimnīcas darbinieki, gan pacienti, gan biznesa augstskola Turība un 3:3 basketbola Latvijas vīriešu izlases spēlētāji, Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas speciālisti vēlas atgādināt, ka fiziskā slodze ir svarīga gan slimību profilaksei, gan to ārstēšanai.
EMMC pamatdarbība ir saistīta ar izmeklējumu veikšanu: visa veida elektroencefalogrāfijas (standarta EEG nomodā, EEG dienas miegā, video EEG novērošanu, stereotaktisku EEG, intraoperatīvu elektrokortikogrāfiju), miega funkcionālie izmeklējumi (poligrāfija, polisomnogrāfija, multiplo miega latenču tests, aktigrāfija, kapnogrāfija). EMMC speciālisti veic arī intraoperatīvas neiromonitorēšanas, EEG pēcapstrādes, magnētiskās rezonanses izmeklējuma pēcapstrādes un koordinē epilepsijas ķirurģijas pacientus un pirmsoperācijas izmeklēšanu.
Vairāk par Bērnu slimnīcas Epilepsijas un miega medicīnas centra sniegtajiem pakalpojumiem gan bērniem, gan pieaugušajiem uzzini šeit.