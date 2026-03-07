Sabiedrība
Šodien 08:38
Sestdien gaiss iesils līdz +7 grādiem
Sestdien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2…+7 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, rīta stundās, kā arī priekšpusdienā, vietām vēl gaidāma migla.
Galvaspilsētā gaidāms lielākoties saulains laiks, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Laiks būs sauss, tomēr rīta stundās redzamību var pasliktināt migla. Vējš pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +3…+5 grādiem.