Sestdien gaiss iesils līdz +7 grādiem

 Sestdien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +2…+7 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Dienā mākoņu daudzums būs mainīgs, nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, rīta stundās, kā arī priekšpusdienā, vietām vēl gaidāma migla.

Galvaspilsētā gaidāms lielākoties saulains laiks, bet pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies. Laiks būs sauss, tomēr rīta stundās redzamību var pasliktināt migla. Vējš pūtīs lēni, un gaiss iesils līdz +3…+5 grādiem.

